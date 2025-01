La familia García-Obregón se reúne al completo demostrando que siguen siendo una piña

MADRID, 12 Ene. (CHANCE) -

El año 2024 ha sido uno de los más importantes para la familia García-Obregón. Después de las pérdidas a las que han tenido que hacer frente en los últimos años, llegaban los buenos acontecimientos: el primer cumpleaños de Ana Sandra, la boda de Juancho García-Obregón y Cristina Gutiérrez, y la de Javier García-Obregón y Eugenia Silva.

Desde entonces, se respira un ambiente diferente entre todos ellos. Teniendo muy presente a los que no están, la familia sigue igual de unida que siempre. Así la hemos visto este fin de semana.

Ana Obregón ha sido la encargada de compartir con sus seguidores por redes sociales unas imágenes de cómo han disfrutado de una agradable reunión en la que no han faltado ninguno de ellos.

"Domingo de reunión familiar. Faltabas tú mi Aless, y también tu mamá y papá. Anita dirigió la foto familiar rodeada de primos y tíos. Y cantamos 'Let it go'. Con el corazón en el cielo", compartía la presentadora de televisión.

En las instantáneas podemos ver a Ana con sus hermanos, Celia, Amalia, Javier y Juancho; también a sus sobrinos y, en especial, a su nieta, Ana Sandra. Todos ellos, haciendo piña, posaron ante la cámara mientras que la pequeña bailaba captando su atención.