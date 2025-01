Finito de Córdoba vuelve a televisión tras la mala experiencia de Arantxa del Sol en 'Supervivientes'

MADRID, 7 Ene. (CHANCE) -

Después de algún tiempo retirado del foco mediático y de la pequeña pantalla, Finito de Córdoba vuelve a televisión gracias a un formato desconocido para él en el que ha puesto a prueba sus conocimientos en repostería. En esta ocasión ha sido el ex diestro el que ha hablado sobre su paso por 'Bake Off' reconociendo que ha sido un verdadero reto para él en el que ha disfrutado y sufrido a partes iguales. "Ha sido una experiencia inolvidable, ha habido armonía, rivalidad, evidentemente, pero luego un gran compañerismo" reconocía el concursante. "Han sido tantas las cosas positivas que psicológicamente me ha ayudado tanto que estoy muy agradecido" añadía.

Tras las polémicas que protagonizaron debido al paso de Arantxa del Sol por el reality de 'Supervivientes', el diestro aprovechaba la ocasión para desmentir que no quieran salir en televisión e insinuar que su mujer se sintió engañada: "Siempre tratamos de cuidarlo, no es que no nos guste, nos encanta, evidentemente. Puedes hacer un contrato de una manera limpia, te pueden decir muchas cosas y cuando estás en ello, todo lo contrario. Cuando vas a un programa que te venden una cosa y luego estás dentro sin tener salida y estás viviendo otra experiencia, eso es lo que no nos gusta".

A pesar de todo lo sucedido con Ana Herminia y Ángel Cristo, Finito deja muy claro que está orgulloso de su mujer y de todo lo que ha aprendido de su mano con el paso de los años: "Yo que duermo con ella y soy su marido ya desde hace mucho tiempo y es la madre de mis hijos, ,creo que ha sido una lección de vida". También orgulloso como padre, Juan Serrano prefería no hablar mucho sobre la nueva relación de su hija Lucía con Manuel Aguilar: "Le pido que toda persona que esté a su lado, que conozca, me da igual uno u otro, que la respete, que la hagan sentir bien... a partir de ahí, pues bueno, unas relaciones duran más, otras menos, ojalá sea por mucho tiempo, pero que ella sea feliz y yo seré feliz".