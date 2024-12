Gabriela Guillén, centrada en la salud de su hijo en su primer cumpleaños: "Lo primero es él y que esté estable"

MADRID, 30 Dic. (CHANCE) -

Un día lleno de emociones para Gabriela Guillén, y es que el primer cumpleaños de su hijo coincide con el delicado estado de salud que atraviesa el pequeño. Este lunes 30 de diciembre marca una fecha muy especial para la empresaria, quien ha comenzado a celebrarlo desde el domingo rodeada de algunos familiares que han viajado desde Paraguay a Madrid para compartir las Navidades junto a ella y el pequeño.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad. La esteticien ha tenido que llevar a su hijo al médico por un problema de salud. "Pues está malito, está malito, está malito del oído, pero bueno, a ver si con la medicación se le baja", explicaba visiblemente preocupada tras abandonar el centro médico.

Ante esta situación, Gabriela no sabe si podrán llevar a cabo la celebración del cumpleaños tal y como había planeado. "Pues sí, pero... Bueno, ya veremos a ver cómo está él. Lo primero, lo primero es él y que esté estable. Sí", aseguraba con prudencia, priorizando la salud del niño.

En medio de este día tan especial, la ausencia de una felicitación de Bertín Osborne, padre del pequeño, ha llamado la atención. Aún así, su expareja ha evitado entrar en detalles sobre si el cantante se ha puesto en contacto con ellos: "No he dicho absolutamente nada, no he dicho nada. Él sabe, todo el mundo sabe que es su cumpleaños. O sea, que el que quiera saludarlo, bien, el que no...". Con tono firme, destacaba lo más importante: "Bueno, a ver, no es que esté invitado. Él sabe que es su cumpleaños. Lo más importante es que, bueno, que se preocupe".

Pese a las circunstancias, Gabriela afronta este día con gratitud y esperanza, compartiendo sus deseos para el nuevo año: "Pues mucho trabajo, salud, tranquilidad, paz... Sobre todo paz". Al hablar de su hijo, la empresaria no oculta su emoción: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida".

Finalmente, no duda en destacar el carácter y fortaleza del pequeño: "Es enorme, si lo habéis visto es enorme, es maravilloso, se porta muy bien, es un niño muy bueno". Un amor y orgullo que reflejan la felicidad que su hijo le aporta, incluso en los momentos complicados que la paraguaya ha tenido que afrontar este año.