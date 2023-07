Garbiñe Muguruza, arropada por su prometido Arthur Borges en uno de los días más especiales de su carrera

MADRID, 6 Jul. (CHANCE) -

Día inolvidable para Garbiñe Muguruza, que este miércoles ha recibido en Madrid la distinción más alta en el deporte español, la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Disfrutando de un año sabático y sin fecha todavía para volver a las pistas de juego, la tenista contó en uno de los momentos más especiales de su carrera con su prometido, Arthur Borges, al que dedicó unas preciosas palabras durante el acto.

El empresario de origen finlandés, al que conoció en Nueva York en 2021 y con el que planea pasar por el altar en el verano de 2024, se ha convertido en su mejor apoyo, y por eso la vasca no dudó en agradecerle con una sonrisa su amor incondicional en los buenos y en los malos momentos a la hora de recoger su galardón: "Estoy muy emocionada por este reconocimiento. La verdad es que uno no piensa en este tipo de cosas y me hace sentir muy orgullosa de jugar, de haber conseguido tantos éxitos. Realmente uno no se da cuenta hasta que obtiene un reconocimiento tan importante como este. Realmente a todos los que habéis venido hoy, este lugar lo hace mucho más genuino y especial, a mi madre, que está hoy conmigo y nunca suele venir, y a mi pareja Arthur. Me hace mucha ilusión estar aquí. Disfrutar de este momento, de este pequeño año sabático que estoy viviendo y así puedo celebrar este tipo de reconocimiento con mi familia. Muchísimas gracias, lo llevaré en el corazón” confesaba muy emocionada durante su discurso.

Radiante con un vestido midi con falda de vuelo en color cámel, y altos tacones rojos, Garbiñe ha revelado que todavía no sabe cuando retomará su carrera como tenista y, asegurando que "me costó mucho tomar la decisión de ser un poco valiente y decir voy a descansar un poco", ha reconocido que no echa de menos la competición. "Estoy feliz, puedo disfrutar de momentos como este con mi familia y de momento no tengo una fecha de vuelta. Este año seguro que no. Echo de menos ganar, pero echaba en falta estar tranquila, ha sido un buen parón y quiero estar con mi familia, hacer cosas normales, estar en casa..." ha explicado.

Sin embargo, sí ha querido dejar claro que la retirada no pasa por su cabeza: "No sé de dónde sale eso. Creo que es por la Medalla, pero no significa nada. Esto es un año sabático y me quedan muchos objetivos por cumplir. Ganar el US Open, Australia, la Medalla Olímpica... hay tantos trofeos por levantar todavía..." ha asegurado.

Un parón necesario en el que de momento no ha aprovechado para comenzar con los preparativos de su boda con Arthur, prevista para dentro de un año. "No he hecho nada para eso, no quiero hacer nada. Quiero descansar y empezaré poco a poco. Paso a paso" ha confesado.

Unas declaraciones tras las que Garbiñe y su prometido, enamoradísimos, abandonaban el Club de Tenis Chamartín -donde tuvo lugar la entrega de la medalla- cogidos del brazo y con una inmensa sonrisa fruto del gran momento que están atravesando después de comprometerse. El momento, ¡a continuación!