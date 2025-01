Geraldine Larrosa recuerda a Carlos Marín: "Hay que ser fuerte y seguir adelante"

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Geraldine Larrosa ha vivido un auténtico calvario en los últimos años tras la muerte de Carlos Marín, integrante de 'Il Divo'... no solo por su triste fallecimiento sino también por las disputas judiciales que ha tenido con la familia de este por su herencia.

Sin embargo, parece que eso se está olvidando poco a poco. Geraldine ha hablado ante la prensa y ha confesado que "Carlos ha marcado mucho", y aunque su ausencia es terrible "hay que ser fuerte y seguir adelante y él ha luchado para que yo pudiera cantar y voy a hacer su legado. Voy a seguir cantando por él".

En cuanto a 'Il Divo', Geraldine ha confirmado que "los conozco de hace muchos años, todo el principio de Il Divo lo he vivido con Carlos" y aprovechaba para explicar por primera vez cómo vivió el nuevo integrante que el grupo eligió para seguir con sus conciertos.

"A Sebastián yo le conocí en Francia y le expliqué que había un casting para un grupo y le cogieron por su talento, obviamente, pero también porque yo le dije que había casting para Il Divo", ha desvelado.

En cuanto a esas informaciones que salieron a la luz sobre lo mal que se había portado el grupo con la familia de Carlos tras su fallecimiento, la artista ha aclarado que "fue una tragedia y había un protocolo de COVID que no se podía, no nos podíamos mover... no te dejaban porque había un protocolo y no podías salir del país, aunque estuviera abierto".

Eso sí, "ellos han estado destrozados porque eran como su hermano" y por eso no ha hecho caso a las informaciones que se han publicado porque siempre hubo buena relación entre todos los integrantes.