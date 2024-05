Gisela: "Ojalá hubiese podido ser madre antes"

MADRID, 19 May. (CHANCE) -

Viviendo uno de los momentos más felices de su vida tras el nacimiento de su primer hijo, Gisela nos ha confesado que ahora que sabe lo que es ser madre se arrepiente de no haber podido experimentarlo antes. Hemos podido hablar con la cantante esta semana y nos ha desvelado cómo están viviendo estas primeras semanas al lado de Indiana.

"Yo creo que este bebé lo esperaba hace mucho y no lo sabía, cuando lo he tenido he dicho 'por qué he tardado tanto', no por qué, sino que la vida me ha llevado hasta eses punto, pero ojalá hubiera podido ser antes" nos explicaba la artista.

Le preguntábamos si se esperaba vivir así esta nueva experiencia y nos aseguraba que "sí, más o menos sí" aunque "no me imaginaba que yo iba a estar tan preocupada, que todo me iba a afectar tanto, las hormonas pero bueno, dentro de todo lo normal".

En cuanto a cómo se encuentra tras la operación a la que se tuvo que someter nada más convertirse en mamá, Gisela nos confesaba que "me quitaron el catéter y las piedras, ya estoy como nueva" y ahora "me encuentro bien a pesar del cansancio que es lo normal y no me quejo, al final no dormir se nota".

Sobre el nombre que han elegido y la decisión de ponerle el apellido de Gisela en primer lugar, la cantante nos contaba que "es un nombre que nos gustaba mucho, no queríamos saber si era niño o niña, es un nombre unisex, nos gustaba, dijimos sea niño o niña se llamará así y Lladó nos sonaba mejor que Ortega, José también estaba de acuerdo que sonaba mejor Indiana Lladó y por eso se hizo así".

Muy ilusionada, Gisela nos desvelaba que está empezando a cantar a su hijo, algo que no había hecho todavía porque "me emocionaba mucho" porque "no es lo mismo cantarle a tu hijo que cantarles a otros niños, ha sido una cosa súper rara, las hormonas supongo. No le canto mis canciones, canto otras que le encanta la ópera. Yo me pongo a cantarle ópera y él se relaja, así me paso las horas".

Por último, la artista nos reconocía por el momento ninguno de sus compañeros de 'Operación Triunfo' conoce a su hijo: "En persona no pero sí que han estado muy pendientes de mí, preguntándome, interesándose".

