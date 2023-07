Gloria Camila explota y cuenta todo lo que se ha callado de Kiko Jiménez y su familia estos años

MADRID, 30 Jul. (CHANCE) -

Este sábado las redes fueron testigos de un reencuentro que causado una auténtica revolución: Kiko Jiménez y Sofía Suescun junto a Rocío Carrasco y Fidel Albiac en la final de la King League, en Madrid. Además, el Maestro Joao y Alba Carrillo también se encontraba en este nuevo 'grupo' de amigos que se ha creado en los últimos años.

Todos ellos compartían en sus redes sociales imágenes del momento en el que se unieron para disfrutar de la final y lo cierto es que las reacciones no han tardado en aparecer. La primera ha sido Gloria Camila, que no se ha podido callada al ver estas nuevas relaciones y ha hablado a través de sus stories de Instagram: "Me parece patético" y aseguraba: "Como me he callado tantas veces les he acostumbrado a que lo pudieran hacer, pero me he cansado".

La joven no está molesta, simplemente ha querido contar lo que lleva mucho tiempo callando. "Mi ruptura con el señor (Kiko Jiménez) fue muy sonada" comenzaba diciendo, algo que alimentó él mismo por los platós, al igual que toda su familia ya que "al final se sumó toda la familia".

Sin más dilaciones, Gloria entraba de lleno en la historia que nunca había contado: "Llevaba desde el Covid recibiendo llamadas en número oculto, en una de esas se les olvidó poner el número oculto, era de Christian Suescun, resulta que era para felicitarme el año... estaría con su gente y les pareció divertido un 31 llamarme" confesaba.

Una llamada que no solo se produce hace dos años, ya que estas últimas Navidades también aunque "la llamada ya no fue solamente a mí, también al teléfono de mi padre, al de Marina y a mi teléfono" también de "un número que no se molestaba en ponerse en oculto" y que volvía a ser el de Christian Suescun "junto al señor y con su hermana, imagino que su madre 'la de las papelas' vio gracioso llamar a mi padre como si fuera de una radio para decirle que eran muy fans".

Se dio cuenta que pertenecí a él porque lo puso en su teléfono y se dio cuenta que era el mismo y "obviamente le bloqueamos"... ¡pero no todo queda ahí! ya que "pasa el año, me voy a la granja y cuando salgo, recibo unos mensajes de un número que no tengo guardado".

Un número que "nunca descubro quién es porque la foto de perfil era de alguien desconocido", pero con el tiempo se entera que "es el abuelo del señor, me quedé flipando" ya que era una "conversación era patética" halagando la figura de su padre y defendiéndola a ella cuando "su abuelo me llamó de puta para arriba".

"Me quedo alucinando porque ya había pasado tiempo, o sea, dejadme en paz, no he hablado de vosotros en la vida" explicaba y de forma indirecta entraba en opinar sobre las fotos de Kiko, Sofía, Rocío, Fidel, el Maestro Joao y Alba Carrillo: "Cuando tienes enemigos en común, ellos se hacen amigos y es muy típico en estas personas".

Cuando pensábamos que el relato de Gloria había terminado, la joven comentaba que "esta mañana recibo desde otro número desconocido unas imágenes en las que sale el señor, mi hermana, el maestro Joao" y entonces, se mete en el perfil "y veo Cuca Segura Jiménez, es la madre del señor".

La madre de Kiko Jiménez le habría enviado las fotografías para ver su reacción y Gloria ha decidido no quedarse callada: "Son muy dados a provocar, ya no solo los hijos, también las madres, lo que no me esperaba es esta obsesión tan heavy que incluso me da miedo".

Sin pelos en la lengua, Gloria le mandaba un mensaje a la madre de Kiko: "Señora tiene muy poca vergüenza, no tiene valores ni educación" y confesaba que "espero que vuestra obsesión pase", dejando claro que "lo hago público porque estoy harta".