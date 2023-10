Gonzalo Vargas Llosa y su dardo envenenado a Isabel Preysler: "Echo de menos a mi familia, a nadie más"

MADRID, 7 Oct. (CHANCE) -

Mario Vargas Llosa reaparecía este viernes en una de sus citas anuales más importantes: la Cátedra Vargas Llosa, promovida por la Fundación Internacional para la Libertad, que reunía por tercer año consecutivo a destacados exponentes de la cultura, la política y el mundo académico de ambos lados del Atlántico en la jornada “Un encuentro por la cultura en libertad”.

Feliz y acompañado por sus dos hijos, el Premio Nobel se dejaba ver junto a destacados representantes del mundo de la cultura, la literatura, las artes, la educación y los sectores público y privado, como escritores, artistas, académicos, periodistas, empresarios y políticos.

Un evento en el que estábamos acostumbrados a verle con Isabel Preysler, pero este año la Socialité no ha acudido debido a su ruptura sentimental con el escritor a finales del año pasado... y aunque muchos asistentes sí que la echaron de menos, parece que él y sus hijos no.

Eso es lo que nos dijo Gonzalo Vargas Llosa en exclusiva, quien nos aseguraba que la 'Reina de corazones' no forma parte de su familia y por eso no echan de menos su presencia: "Yo echo de menos a mi familia, nada más".

Además, a diferencia de su padre que sí que nos confirmó que había tenido que cambiar el título de su última novelo porque este iba dedicado a Isabel, nos desmentía que este cambio haya ocurrido por su ruptura: "Las novelas no tienen nada que ver con Isabel".

Tras los comentarios de muchos tertulianos sobre el aspecto físico de Mario y su pérdida de glamour a la hora de acudir a eventos como este por no ir acompañado de Preysler, Gonzalo contestaba que: "Yo no sé si tenía glamour, sé que es un gran intelectual pero de glamour no conocemos mucho".

A pesar de todo y sin querer nombrarla, Gonzalo nos aseguraba que "yo a todo le mundo le deseo siempre lo mejor"... pero lo cierto es que en los últimos meses hemos podido ver como toda la familia del escritor huye cada vez que escuchan el nombre de la madre de Tamara Falcó.

Cargando el vídeo....