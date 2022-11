Isa Pantoja desmiente a Begoña Gutiérrez tras su escandalosa entrevista en el 'Deluxe'

MADRID, 5 Nov. (CHANCE) -

Begoña Gutiérrez, la que fuera promotora de Isabel Pantoja en su gira por América, se sentaba este viernes en 'Viernes Deluxe' para hablar públicamente de la tonadillera. Le reclama 150.000 euros que, supuestamente, la cantante cobró por adelantado antes de que la dejase tirada y, como prueba de que tenían una relación muy estrecha, llevó unos audios en los que la artista se desahogaba con ella hablando mal de toda su familia.

Esta mañana, hemos podido hablar con Isa Pantoja y se ha mostrado de lo más sorprendida al saber que, Begoña Gutiérrez, promotora de su madre, haya hecho público audios de la tonadillera en los que habla mal de su familia: "justo ahora acabo de encender el teléfono y me he quedado sorprendido, primero de que se enseñen esos audios y segundo porque creo que son de hace tiempo".

Desmiente que su madre haya aplazado su gira porque no se han vendido las entradas, tal y como dijo Begoña: "hasta lo que tengo entendido era por el visado y el visado de las personas que le acompañan". La colaboradora de televisión ha querido dejar claro que la relación con su madre está "súper bien, ahora hablamos todos los días, entonces está bien y ya está", desmintiendo las declaraciones de la invitada al 'Deluxe'.

En cuanto a esas declaraciones de Isabel - en los audios que le envió a Begoña - hablando mal de su hermano Agustín, la joven se muestra discreta y evita hablar de ello recalcando que no tiene relación con él: "lo que he dicho siempre de mi tío es que no tenía relación con él, no me ha pasado nada directamente, pero no hemos tenido una relación de sobrino y tío, pero no voy a decir nada más de él".