Jenni Hermoso y sus compañeras emiten un comunicado con el que zanjan todas las dudas y responden a Luis Rubiales

Tras el discurso que Luis Rubiales ha ofrecido esta mañana en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en el que ha asegurado que el beso que le dio a Jennifer Hermoso fue consentido ya que le preguntó si podía hacerlo y ella contestó que sí, la jugador ha emitido un comunicado en el que niega tajantemente sus palabras.

A través de FUTPRO, Jenni ha aclarado que "tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente". Además, ha dejado claro que "no tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho".

?? Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo

En dicho comunicado, las jugadoras de la Selección Española de Fútbol esperan "respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas" y piden cambios estructurales reales "que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo".

Por último, las jugadoras que han firmado este escrito han terminado asegurando que "no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes". De esta manera, un centenar de jugadoras, entre las que se encuentran las 22 campeonas del mundo en Australia junto a Hermoso, muestran su apoyo a la jugadora del Pachuca mexicano y su "rotunda condena ante una conducta que ha atentado contra la dignidad de las mujeres".