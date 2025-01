José Luis Martínez Almeida, ¿se convertirá en padre en 2025? ¡Su reveladora respuesta!

MADRID, 6 Ene. (CHANCE) -

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, fue uno de los asistentes destacados en la Cabalgata de Reyes de 2025. Durante el evento, el político no solo saludó a los miles de asistentes que disfrutaban de la celebración, sino que también fue abordado por los medios para hablar de diversos temas, entre ellos, sobre su vida personal.

Cuando se le preguntó si en 2025 se convertirá en padre, Almeida no pudo evitar reírse ante la pregunta y, aunque no dio una respuesta definitiva, el alcalde prefirió no entrar en detalles sobre sus planes familiares. "Río por no llorar", comentó con simpatía, dejando claro que no desvelará nada sobre su futura paternidad.

Además, en un tono juguetón, el alcalde fue interrogado acerca de si le gustan los niños. Ante esta pregunta, optó por no profundizar en su respuesta, manteniendo su característica prudencia y humor.

Finalmente, Almeida también fue preguntado sobre el cumpleaños del Rey Juan Carlos, y aunque reconoció que no había hablado directamente con el monarca, le dedicó unas palabras: "Le felicito, por supuesto", expresó. Asimismo, añadió que considera que el rey emérito debería regresar a España cuando él lo desee: "¿El Rey Juan Carlos? Sí, claro, cuando él quiera", concluyó, dejando claro su respeto hacia la figura del monarca.