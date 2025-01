José Manuel Parada matiza sus polémicas declaraciones sobre el ingreso de la hija de Anabel Pantoja

MADRID, 16 Ene. (CHANCE) -

José Manuel Parada ha acudido este jueves, 16 de enero, al estreno de 'Una madre de película', el monólogo protagonizado por Toni Acosta, y allí ha hablado de la preocupación que hay por la pequeña Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez.

El periodista ha explicado que no ha hablado con nadie de su entorno porque "hace tiempo que no tengo una relación directa con la familia Pantoja" pero que "les tengo cariño" y "me preocupa mucho el sufrimiento que están pasando porque si han ido todos, debe ser algo fuerte".

"Espero que surja ese milagro y que pronto podamos ver a Anabel" confesaba el colaborador de televisión, ya que "la conozco desde pequeña y le tengo un cariño especial" porque "era mi confidente en los ratitos de 'El Rocío'".

Además, ha aprovechado las cámaras para aclarar las declaraciones que hizo el otro día comparando la discreción de la sobrinísima con cómo ha llevado Raphael su ingreso hospitalario hace unas semanas.

En este contexto, ha aclarado que "son los padres y los familiares los que tienen el derecho de comunicar qué es lo que pasa", pero que con el artista "ha habido una claridad muy grande respecto al tema y lo hemos respetado" y por eso hizo esa comparativa.

Además, Parada ha asegurado que "los famosos no son famosos sin la prensa" y que no pasaría nada si hubiese más claridad sobre el ingreso de la pequeña porque los profesionales saben establecer los límites.