José María Almoguera dispara contra su madre: "El único que ha cumplido he sido yo, está estancado"

MADRID, 12 Nov. (CHANCE) -

Cada vez más cómodo ante las cámaras, José María Almoguera se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la première de 'Gladiator II' este lunes en Madrid. Sin la presión mediática de semanas atrás, aunque su acercamiento a su madre continúa siendo uno de los temás más candentes del momento, el hijo de Carmen Borrego ha sorprendido reconociendo que su relación está completamente "estancada", y que aunque la colaboradora está ejerciendo de abuela como le pidió públicamente, es el único "avance" que ha habido en una reconciliación que, por lo que parece, todavía está lejos de llegar.

Feliz con su recién estrenada proyección mediática, y demostrando que ya se mueve como pez en el agua con las preguntas de la prensa aunque durante años huyó de la popularidad de su familia, el nieto de María Teresa Campos ha hecho un guiño a la súper producción de Hollywood asegurando que no se considera un "gladiador, porque son palabras mayores", pero sí un "luchador" que cree que "cuando le pones pasión a algo, tiene que salir".

Y en ello está, aunque por el momento desvela que no ha habido avances con su madre a pesar de que el pasado 30 de octubre no dudó en felicitarla en su 58 cumpleaños: "Ha habido felicitación todos los años. No es algo nuevo de esta última vez, siempre. Una cosa no quita la otra, aunque sigue un poco igual todo. Realmente no te puedo decir que ha habido progresos porque no ha habido nada".

"Está completamente parada la situación, no ha habido avance ni nada, el único que sí que ha cumplido su palabra he sido yo" asegura -haciendo mención a que desde que prometió en '¡De Viernes!' que facilitaría que Carmen pudiese ver a su hijo, Marc (1), la tertuliana disfruta todas las semanas de un rato con su nieto- lanzando un dardo a su madre al admitir que no la ha notado más "receptiva" de cara a retomar su relación. "Tampoco quiero hacer mención a ello, no sé. Está estancado, bastante parado y de momento no hay acercamiento" insiste.

Aunque no hay novedades en lo que a su progenitora se refiere, a José María sí le gustaría retomar su contacto con Alejandra Rubio y, a pesar de que los últimos tiempos han estado distanciados, confiesa que tiene "muchas ganas" de que su prima se convierta en mamá de su primer hijo. "Es una alegría, eso espero" reconoce cuando le preguntamos si compartirá con su familia la llegada del nuevo miembro en tan solo un mes.

A pesar de que ha sido sorprendido en actitud cariñosa con una joven por las calles de Madrid, el hijo de Borrego asegura que, aunque está "muy abierto" al amor, "de momento estoy muy solo". "Las heridas no cicatrizan tan rápido -se separó de Paola Olmedo en abril- hay que ir poco a poco y Dios dirá, sin buscarlo, pero sin ocultarme de él" afirma. Con su exmujer, como desvela, "todo está tranquilo, cada uno a su rollo y todo tranquilo".

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, ¿se plantea José María dar algún paso más en su reconciliación con su madre? "De momento está todo muy pausadito y muy tranquilo. Las cosas tienen su proceso, entonces poco a poco iremos viendo a ver cómo van, y sobre todo encontrarme bien yo. Estoy muchísimo mejor pero todavía me queda" admite. "Mientras no vaya a menos, todo va bien, pero está muy parado" confiesa. Y no solo con Carmen, ya que ha sorprendido cuando le hemos preguntado si con su hermana Carmen Rosa Almoguera está todo bien: "Es mi hermana, sin más. Es lo que hay" sentencia. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!