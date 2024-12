Leire Martínez manda un mensaje a Amaia Montero en su reaparición tras su polémica salida de LODVG

MADRID, 11 Dic. (CHANCE) -

A mediados de octubre 'La Oreja de Van Gogh' anunciaba, a través de un escueto comunicado públicado en sus redes sociales, que Leire Martínez ya no formaba parte de la banda. Y aunque han sido numerosas las especulaciones y rumores que rodean a esta inesperada ruptura, dos meses después la artista navarra continúa sin querer hablar del tema.

Sin embargo, sí ha dejado claro que ella no firmó dicho comunicado, confesando que la decisión del grupo la había pillado por sorpresa y necesitaba un tiempo para recuperarse y coger aire antes de romper su silencio. Tras abrirse en canal en el programa 'Me quedo conmigo' y reconocer que en muchas ocasiones no se ha sentido querida y le ha costado saber poner límites, la cantante ha reaparecido públicamente.

Y lo ha hecho por todo lo alto y con su mejor sonrisa en la segunda gala benéfica de Equal de Spotify para recaudar fondos a favor de las mujeres que trabajan en la industria musical, a la que también han asistido otras artistas como Aitana, Mafalda, Rozalén o Amaral.

Tranquila, y aunque por el momento no ha revelado sus planes de futuro tras su polémica salida de LODVG -un tema sobre el que no ha querido pronunciarse aunque sí ha confirmado que "siempre" llega la calma tras la tempestad- Leire sí ha adelantado que su prioridad ahora es "pensar todo bien porque hay que hacer las cosas bien" antes de tomar una decisión. "La música es mi pasión, mi vida. Para mí la música es casa, es familia" asegura, dejando claro que no se le ha pasado por la cabeza dejarlo a pesar de su separación de la banda donostiarra.

Sí ha negado los rumores de enfrentamiento con Amaia Montero surgidos después de que se especulase que La Oreja ha prescindido de ella para que vuelva a la banda la 'reina del pop'. Y lo ha hecho tajante y enviando un mensaje a la donostiarra: "No era mi guerra, nunca lo ha sido y nunca he formado parte de eso. Si ha existido la guerra, es de otros. Quiero decir, ya está, yo le deseo lo mejor y que esté lo mejor posible y, joder, si está estupenda y está tranquila, yo me alegro un montón". ¡Dale al play y no te lo pierdas!