¡EXCLUSIVA! Madonna presume de forma física sobre dos ruedas en Barcelona

MADRID, 31 Oct. (CHANCE) -

Completamente ajena a las últimas críticas que ha recibido por sus movimientos sobre el escenario, Madonna está exprimiendo al máximo su paso por Barcelona donde volverá a reunirse con sus fans el próximo 1 de novimebre en el Palau Sant Jordi. En esta ocasión la cantante internacional presumió de forma física recorriendo las calles de la Ciudad Condal sobre dos ruedas.

Como una turista más, así pudieron ver a Madonna todos aquellos que disfrutaron de un agradable paseo frente al mar del que la cantante decidió disfrutar en bicicleta. A pocas horas de subirse de nuevo al escenario, Madonna ha demostrado que está de lo más tanquila y feliz de estar de nuevo en España donde cuenta con un nutrido grupo de fans incondicionales que la apoyan en cada uno de sus conciertos.

"Una vez más, estoy atrapada en el foco de la discriminación por la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras. Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en la me veo o me visto, y no voy a empezar a hacerlo ahora" escribía Madonna en su cuenta de Instagram donde denunciaba las últimas críticas recibidas por su físico y su edad en una industria tan complicada como la música.

