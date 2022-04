Makoke responde a Kiko Matamoros: "Yo sí confío en la justicia y no le tengo ningún miedo"

MADRID, 5 Abr. (CHANCE) -

Tal y como os contamos este lunes, Kiko Matamoros acudió a los juzgados de Pozuelo de Alarcón antes de poner rumbo a 'Supervivientes' para prestar declaración ante el juez para determinar de quién es la titularidad de las dos casas que compró durante su relación con Makoke - ya que a pesar de estar a nombre de su exmujer el colaborador sostiene que fue él quien las pagó - y ver a quién se debería derivar la millonaria deuda que mantiene con Hacienda.

Una cita judicial en la que no estuvo presente la colaboradora de 'Viva la vida', que declaró con anterioridad y que ahora, a su llegada de una escapada a Ibiza para ver a su novio, Javier Berrio, responde con contundencia a Kiko, dejando claro que no le tiene ningún miedo y que, a diferencia de él - que aseguró que la justicia en ocasiones "se equivoca" - ella sí confía en la justicia.

CHANCE: ¿Sabes quién ha ido hoy al juzgado número uno de Pozuelo de Alarcón?

MAKOKE: Claro que sí, Kiko, he leído lo que ha dicho por las redes, pero de ese tema no voy a hablar, ya lo sabes.

CH: Él está tranquilo, confía en la justicia aunque dice que poco, pero bueno, que confía porque tiene la razón y documentada.

MAKOKE: Vale, vale. Pues nada, todo se verá.

CH: ¿Apoyas ese ‘yo tengo la razón documentada’?

MAKOKE: No, no. No voy a entrar. No puedo, yo respeto la justicia y que nada. Si él dice eso, es normal que lo diga, no va a decir lo contrario, no va a decir que ha mentido.

CH: Tú si dices que has mentido.

MAKOKE: No, digo que no va a decir que ha mentido. ‘Acabo de estar en el juzgado y todo lo que he dicho es mentira’. Normal que no lo diga.

CH: Él ha dicho que le importa un carajo tu economía y cómo te vaya a ti.

MAKOKE: Me parece muy bien, ya se nota. Es normal, a mí también me importa un carajo su vida. No le deseo ningún mal ni nada pero no me importa. Lo único que quiero es que sea feliz.

CH: Él sostiene que él está pagando la casa, que él también se quiere aprovechar de ese cierto modo.

MAKOKE: Que sí, que sí.

CH: Y confías en la justicia.

MAKOKE: Yo confío en la justicia, por supuesto que sí.

CH: ¿Te ves sentándote con él en un juicio con un juez?

MAKOKE: Sí, claro. Todo llegará, ese momento tiene que llegar.

CH: ¿Te impone verle la cara? No le tienes miedo ¿no?

MAKOKE: Nada, en absoluto. No tengo ningún miedo.

CH: ¿Cómo está tu economía? ¿Tienes tanto problemas como se dice?

MAKOKE: Yo tengo mucho, soy millonaria.

Además, la colaboradora ha confesado si verá a Kiko Matamoros en 'Supervivientes', si será muy crítica con él durante el reality y si estaría dispuesta a visitarle en Honduras como 'fantasma del futuro' después de que su e

