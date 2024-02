Manuel Díaz 'El Cordobés' sorprende con su actitud al preguntarle por el nuevo amor de Vicky Martín Berrocal

MADRID, 21 Feb. (CHANCE) -

Vicky Martín Berrocal ha sido portada de la revista Diez Minutos este miércoles junto con el que parece ser su nuevo amor, Enrique Solís. Una noticia que anunciaba ayer mismo el programa 'TardeAR' en directo y con ella en plató, que reaccionaba sorprendida ante las fotografías de la publicación: "Las imágenes están ahí".

Y es que desde su ruptura sentimental con el empresario portugués Joao Viegas, por el que se marchó a vivir al país vecino, la diseñadora no se había dejado ver con nadie públicamente... ahora, parece que el amor le vuelve a sonreír.

Eso sí, de momento ninguno de los dos ha roto su silencio para poner etiquetas a esta 'relación', algo que ya vivimos la semana pasada con el lío amoroso entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

Este miércoles hemos podido ver a Manuel Díaz 'El Cordobés' en el mismo programa donde colabora su exmujer y a su salida de las instalaciones de Mediaset, le hemos preguntado por este nuevo amor entre Vicky y su gran amigo... pero lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención la actitud que ha tenido ante las cámaras.

El torero saludaba a los reporteros mientras esperaba el coche de producción, pero no acudía a su encuentro para atenderles y cuando salía ya montado en el vehículo, no ha bajado la ventanilla para no tener que enfrentarse a estas preguntas sobre su exmujer -con la que goza de una extraordinaria relación- y Enrique.

