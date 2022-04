Mar Torres desvela cómo es ahora su relación con Froilán

MADRID, 14 Abr. (CHANCE) -

Todos conocimos a Mar Torres por su relación sentimental con Froilán, pero lo cierto es que la influencer lleva desaparecida del foco mediático desde hace meses y son pocas las ocasiones en las que la volvemos a ver. Centrada en sus estudios, la joven está viviendo uno de sus mejores momentos personales y ahora está exprimiendo al máximo su tiempo libre.

Hablamos con Mar Torres y no puede evitar reírse de forma tímida cuando le preguntan si tiene a alguien especial en su vida aunque responde que no hay ninguna relación amorosa: "nada". La joven nos afirma que sigue teniendo muy buena relación con Felipe Juan Froilán: "sí, nos llevamos muy bien, siempre os lo digo". Además, nos asegura estar muy contenta por su vuelta a las redes sociales: "sí, he vuelto a las redes" "sí, contenta".

Desmiente que su ausencia fuese debido a problemas emocionales o causado por las críticas anónimas: "no, por temas de estudios". Ya ha lidiado con las críticas en otros momentos y siempre lo ha hecho público: "O, no. Yo creo que cuando he tenido ese problema, se ha visto".

Muy contenta por estar en la recta final de sus estudios, aprovecha las vacaciones de semana santa para quedar con sus amigos: "todo muy bien, ya terminando y muy bien, muy contenta" y añade: "muy bien, como podéis ver, muy bien acompañada y muy feliz".

