Marlene Mourreau manda un mensaje a su hijo Gabriel Guevara tras revelar su distanciamiento

MADRID, 11 Nov. (CHANCE) -

Marlene Mourreau siempre ha presumido de la maravillosa relación que tiene con su hijo Gabriel Guevara, que a sus 23 años se ha convertido en una de las jóvenes promesas de la interpretación en nuestro país. Sin embargo, hace unos días sorprendía revelando en declaraciones a 'Socialité' que está distanciada del actor, al que lanzaba un mensaje pidiéndole que vaya a verla de vez en cuando y reclamándole un cariño que como madre necesita, ya que se encuentra en un complicado momento personal después de que su familia le haya desheredado.

Unas alarmantes palabras que ahora ha querido matizar ante las cámaras de Europa Press, ya que aunque confiesa que "echo mucho de menos a Gabriel porque siempre está de viaje, siempre tiene un acto, una presentación, unos premios... y le veo poco", reconoce que "es normal que mi hijo no esté conmigo porque tiene 23 años y hace su vida".

"Le echo de menos y le quiero, entonces le quiero ver, pero cuando tendrá tiempo nos veremos. Espero verlo en Navidad por lo menos" afirma, justificando que el joven esté distanciado de ella porque "no para". "Trabaja más que yo a su edad. Yo recuerdo que a su edad no tenía tiempo tampoco para hablar con mi madre, entonces es una cosa normal" afirma, comprensiva con que su hijo no le dedique el tiempo que necesita.

Sin embargo, y aunque entiende que ahora mismo Gabriel está viviendo su vida y centrado en su carrera de actor, confiesa que le da "pena" esta situación porque "es mi única familia". "Yo solo tengo a mi hijo, no tengo familia aquí y no veo ni a mi exmarido porque cada uno ha hecho su vida. Menos mal que temngo amigos" añade, lanzando un mensaje al joven para ver si reacciona y le dedica un poco más de atención: "Un poco más, normal, que la mami es la mami y yo soy muy madre". "Ya hablamos por teléfono, hablamos por whatsapp, vernos es más difícil, pero todo se arreglará. Ojalá, espero" concluye sin disimular su tristeza por un distanciamiento que espera que se solucione. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!