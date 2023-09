Marta Riesco reflexiona tras su visita al psiquiatra y comparte cómo se encuentra su salud mental

MADRID, 1 Sep. (CHANCE) -

Siempre tan activa en sus redes sociales, Marta Riesco anunciaba esta mañana que tenía cita con su psiquiatra para normalizar este tipo de revisiones. La influencer, que está saliendo a flote después de vivir su año más complicado en el ámbito personal y profesional, se ha abierto en canal esta misma tarde y les ha confesado a sus seguidores cómo se encuentra.

"He ido a mi terapia del psiquiatra" comentaba la influencer y se metía de lleno en hablar de la medicación que sigue tomando: "La verdad es que no dejo las pastillas de la felicidad aunque me encuentro mejor, pero me quedan muchas cosas todavía, muchos momentos que van a ser estresantes y por mi salud mental mi psiquiatra ha decidido que no las abandone".

Marta ha explicado que con su psiquiatra habla de todas sus preocupaciones, pero también de su día a día y, en concreto hoy ha tratado en consulta un tema, la ira: "Mi psiquiatra me hace muchas preguntas, hoy me ha hecho un posit y me ha apuntado la palabra 'ira' y tengo que trabajar eso porque todavía siento mucha ira en muchas situaciones".

"Me ha dicho que tengo que dejar de castigarme por decisiones que he tomado, por cosas que no han salido bien y mirar adelante" añadía la periodista, quien asegura que su terapia le está siendo de gran ayuda en este camino porque "me siento una persona completamente diferente a la primera vez que llegué".

Además, la ahora influencer ha explicado que su psiquiatra "me ha dicho que estoy en una fase de rencor y de ira por una razón porque no soy capaz de transitar por el dolor" ya que "siempre intento estar bien y no me dejo estar mal, no me permito a lo mejor esos días de lloros".

Marta, en un intento de ayudar a los seguidores que estén pasando por un caso similar, ha confesado que este año "he tenido muchas pérdidas este año y es como que he intentado echarle un par a la vida y que eso no me hunda, pero me ha dicho que 'la hostia siempre llega'".

Es por eso por lo que tanto su médico como ella piensan que sigue anclada en esa fase: "Estoy un poco ahí encajada, me siguen importando las cosas mucho porque no he avanzado en ese dolor" y por ello, no duda en lanzar un mensaje que se ha grabado con fuerza en su mente: "Tengo que aprender a vivir sin ellas".