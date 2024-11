Misa por la Duquesa de Alba: reencuentros, orgullo y... ¿un desplante?

MADRID, 20 Nov. (CHANCE) -

Este miércoles se cumple el décimo aniversario del fallecimiento de la Duquesa de Alba y su hijo, Cayetano Martínez de Irujo, ha organizado una misa en su honor en el Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de las Angustias Coronada, en Sevilla.

Allí, el jinete ha confesado que se trata de un día "muy especial" y que este reconocimiento anual "es lo menos que se merece". Además, ha afirmado que "estará muy contenta porque vengan Carlos y Fernando", ya que el resto no ha acudido.

Cayetano ha querido poner en valor que todos los hermanos "tenemos la gran suerte de haber nacido en una de las familias más importantes de España y del mundo, de haber tenido una educación privilegiada y, sobre todo, de haber heredado, no dinero, pero sí propiedades".

A pesar de las ausencias que ha habido por parte de ellos, no sabe si esta misa será el inicio de la reconciliación entre todos ellos: "Dios dirá, pero ojalá" porque "siempre he estado abierto, yo no he tenido nunca ningún problema, todo mi problema ha sido ser el escogido y valorado por mi madre".

En cuanto a su hermana Eugenia, ha comentado que "siente las cosas de una forma muy peculiar" y que "la respeto, pero no lo comparto"... pero sin duda, la parte más dura se la ha llevado Jacobo, del que ha asegurado que "no sé quién es".

Por último, Cayetano ha aclarado que "Genoveva no ha podido venir, ni ella ni los niños, que están en Londres", pero que "me ha mandado un mensaje muy bonito, diciéndome que siente mucho no poder estar hoy aquí".

Además, se ha deshecho en elogios hablando de Alfonso Díez: "Ha sido un grandísimo marido, una gran persona y, además, un gran señor... además, le hizo feliz a mi madre en sus últimos años de vida, quiso disfrutar de un hombre excepcional, que es Alfonso", ha asegurado.

Tras llegar Cayetano, lo ha hecho su hermano Carlos, el Duque de Alba y le ha estrechado la mano... pero sin embargo no ha querido posar con él ante las cámaras que les reclamaban para inmortalizar el momento.

Fernando Martínez de Irujo tampoco ha querido faltar a esta misa, homenajeando a su madre: "Bueno, la recordamos, ya son diez años... no mucho más". Por su parte, Alfonso Díez ha aclarado que la carta que le ha dedicado a su difunta esposa "es un recuerdo" bonito para ella.

A la salida, el Duque de Alba ha confesado que la misa ha ido "muy bien, muy bonito, emocionante" y ha comentado que el reencuentro con su hermano Cayetano ha sido "como con todos los hermanos" y que no existe ninguna discrepancia entre ellos: "Para mí siempre está muy tranquilo todo".

Por su parte, el jinete ha asegurado que "ha sido la misa más bonita de los diez años" y que no se ha producido la imagen de los tres hermanos porque "eso es la cabalgata de los Reyes Magos, pero vamos... no hay problema", ha contestado.