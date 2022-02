Mónica Hoyos reaparece y asegura tener ganas de darse el 'Sí, quiero' este año

MADRID, 19 Feb. (CHANCE) -

Hace mucho tiempo que no veíamos a Mónica Hoyos y lo cierto es que nos hemos quedado sorprendidos con la reaparición de la que fuera colaboradora de televisión... ya que nos ha demostrado de nuevo su potente personalidad y ha sacado el show que siempre ha llevado dentro.

Le hemos preguntado a Mónica Hoyos por cómo está en el ámbito del amor y nos dice sentirse amada aunque, confiesa, tiene altibajos emocionales: “bien, muy bien. La verdad que muy bien, gracias a dios muy contenta, muy tranquila, con mucho amor por todas partes y feliz. A ratos, bueno, también estoy triste, pero vamos, eso no hay que contarlo”.

A la pregunta de para cuándo habrá boda, responde: “anda, qué bonita”. Mónica Hoyos asegura que quiere vestirse de novia en 2022 aunque no tiene con quién ir al altar: “Será que me tengo que vestir de novia. Yo te digo que este año me visto de novia, sí o sí. No sé cómo ni con quién. Este año, además, mi hija cumple dieciocho años, así que puesta de largo y boda”.

Recuerda su etapa vivida en televisión: “Total y la tele se ha fijado en todos los momentos, en todo el tiempo que hemos vivido” y nos confiesa que no sabe si volverá a la televisión en un futuro: “Eh... no lo sé, no lo sé”.

Y aquí viene lo surrealista, Mónica Hoyos se acerca a la tienda la Maison Valmont y pide a una encargada que le acompañe para evitar preguntas personales de la prensa: “me están haciendo una entrevista de la tienda y así no me preguntan de otras cosas, me la traigo”.

Como si fuera una azafata, Mónica muestra su lado más divertido y recomienda que la gente acuda a la capital madrileña a disfrutar de la normalidad: “normalidad, aunque, gracias a dios, Madrid siempre tenemos mucha normalidad así que todos a Madrid. Muy madrileña”, además agradece los cumplidos y dice que hace lo que puede por estar glamurosa en los eventos: “Sí, muchas gracias. Bueno, cuando puedo. Hago lo que puedo”.

Cargando el vídeo....