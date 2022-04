Nacho Cano confiesa que no tiene relación con su hermano: "No le veo"

MADRID, 9 Abr. (CHANCE) -

Nacho Cano, uno de los grandes artistas de nuestro país, está volcado en el Teatro Pereira de Ibiza... hace unos días conocíamos que el Grupo Sirenis apostaba por el excomponente de Mecano para la gestión artística del histórico establecimiento que se pretende abrir en 2023.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con Nacho, que está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida y nos confiesa que no se habla con su hermano, una noticia que desconocíamos, de hecho cuando le preguntan por él, sentencia: "no lo sé, no le veo. Qué más quieres que te diga". Una información que nos ha dejado muy sorprendidos, pero que el artista ha hablado con total naturalidad y sin esconder la realidad.

Orgulloso del talento que hay en España, comenta de artistas como Penélope Cruz o Chanel: "yo le deseo lo mejor a toda la gente que ha pasado por mi vida y que han conseguido llegar a lo más algo. Alegrarte del éxito de los demás tienes más capacidad de alegrarte, si es solo el tuyo, es solo de uno. Esto es un país con un potencial muy grande que cuando no nos ponemos zancadillas se hacen grandes cosas".

De la próxima representante de Eurovisión, comenta: "Chanel es una bestia de escenario, tiene una potencia, tiene una emisión de cosas, en 10 segundos hace 20 cosas, es una artista de las más fuertes que yo he visto como impacto. Creo que va a quedar muy bien. Creo que nos va a dejar en un lugar estupendo y creo que tendrá una carrera fulgurante".