Omar Sánchez y Yulen Pereira, ex parejas de Anabel Pantoja, coinciden en su mensaje de ánimo

MADRID, 14 Ene. (CHANCE) -

En medio del delicado momento que vive Anabel Pantoja en sus primeras semanas como mamá, la sobrina de Isabel Pantoja está recibiendo innumerables muestras de cariño y apoyo de todos aquellos que la quieren y que de alguna forma han formado parte de su vida. En esta ocasión han sido dos de sus ex parejas, Omar Sánchez y Yulen Pereira, los que han aprovehado el programa de 'TardeAr' para enviarle un mensaje a la influencer y desearle lo mejor.

"Estoy en contacto con personas cercanas a ella, pero no procede... Ella tiene su pareja. Están en una situación ahora que no quiero tampoco... Simplemente, que la niña esté bien, ella también, su familia, todo el mundo... Estoy a la sombra, tampoco he ido al hospital ni nada, esto es una decisión mía y respeto todo. No conviene y ya está. Simplemente lo que puedo es apoyarla, lo que necesite, tanto mi familia como yo. Es una situación muy delicada y ya está. No quiero hablar, simplemente apoyarla y rezando para que todo salga bien" dejaba muy claro su ex marido Omar cuando le preguntaban por Anabel y el delicado momento que está atravesando su hija Alma. Dejando atrás las polémicas que protagonizaron su separación, Omar insistía en que le tiene un gran cariño a Anabel y que está a su disposición para cualquier necesidad, tanto él como toda su familia.

En la misma línea, también Yulen Pereira aprovechaba los micrófonos para enviarle mucha fuerza a Anabel y desearle una pronta recuperación a su hija. "Le mando lo mejor a la niña, a la familia, a Anabel, no está pasando por un buen momento, espero que la niña se recupere lo antes posible, es un muy mal trago para toda la familia. Le deseo lo mejor, estoy aquí para lo que necesite, le tengo cariño y ella lo sabe, no lo estamos pasando bien nadie, ahora toca rezar, que Alma se recupere lo antes posible" comentaba Yulen dejando claro que no existe ningún tipo de rencor ni de mal recuerdo entre ellos tras la historia de amor que surgió entre ellos en la isla de 'Supervivientes' y que acababa pocos meses después.