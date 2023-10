Palomo Spain sobre la Princesa Leonor: "Es monísima, pero se podría rejuvenecer un poco"

MADRID, 29 Oct. (CHANCE) -

María Escoté presentó su nueva colección cápsula con DESIGUAL esta semana ante los medios de comunicación rodeada de sus amigos. En el evento se dejaron ver Palomo Spain o Lorenzo Caprile, demostrando la gran amistad que hay entre los tres diseñadores.

Los micrófonos de Europa Press pudieron hablar con Palomo Spain y le preguntábamos por la Princesa Leonor debido al protagonismo que está teniendo en este mes de octubre y, sin pelos en la lengua, no dudó en lanzarle un zasca por su forma de vestir: "La veo un poco señora de más, me parece que es más moderna su madre que ella".

Y es que le gustaría que vistiera de una manera más moderna y desenfadada: "Me parece que se podría rejuvenecer un poco" pero "creo que es monísima y que podría llevar un look un poco más desenfadado pero también entiendo su papel en ese mundo de la monarquía y esa cosa tan conservadora".

Eso sí, el diseñador valoraba el gran esfuerzo que está haciendo por defender la monarquía: "Yo creo que está haciendo una buena labor y que la chica, siendo tan joven, yo sin ser demasiado monárquico pero lo veo, siendo tan joven, creo que se lo está currando, lo está trabajando y tiene una responsabilidad enorme en sus hombros".

En cuanto a si le recomendaría que se hiciera un perfil público en redes, Palomo cree que "se expondría a cualquier tipo de comentario que quizá no le haga ningún bien. No sé si es su papel" y, además, aseguraba que "seguro que tiene un Instagram personal para sus amigos, que haya ella lo que quiera y seguro que lo tiene. Pero no sé si debe ser su papel exponerse de tal manera".

Por último, nos confesaba estar encantado con el anuncio de hamburguesas veganas que utiliza a una modelo parecida a la Reina Letizia: "no es la reina, es una modelo que se parece a la reina. Parece un bombazo la campaña que han hecho y claro que me la comería".

