Paola Olmedo contradice a Carmen Borrego: "Yo no miento"

MADRID, 5 Sep. (CHANCE) -

Carmen Borrego entraba este miércoles, 4 de agosto, por teléfono en 'Vamos a ver' para hablar de la exclusiva que su exnuera, Paola Olmedo, ha concedido a la revista Semana hablando del clan Campos y aseguraba que ella no 'vendió' la futura paternidad del matrimonio si su consentimiento.

Unas palabras que parecen haber molestado a Paola, ya que horas más tarde, cuando acababa su jornada laboral, se dejaba ver ante las cámaras y dejaba claro que "yo no miento. La gente que me conoce sabe que no miento".

Además, le preguntábamos sobre las palabras de Carmen pidiendo a su hijo que le deje ser abuela y si ella ve posible que pueda ver a su nieto y nos comentaba que "no tengo nada que ver ahí. Lo siento".

Sobre su relación actual con José María Almoguera, Olmedo nos explicaba que hay una relación cordial por el bienestar del hijo que tienen en común: "Sí, sí, sí, vamos, sí" y también se mostraba ambigua al preguntarle si le ha sentado mal que ella haya dado la exclusiva: "No sé, pregúntaselo, bueno, se dice muchas cosas".

Por último, le preguntábamos a Paola si va a dar más exclusivas y nos contestaba, de manera rotunda, que "no, lo siento"... y es que por lo visto tendría en mente emprender un nuevo negocio: "Todo bien, todo bien. Ya lo iréis viendo".