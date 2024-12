Paola Olmedo: desde el retoque de Carmen Borrego hasta la reconciliación de esta con José María Almoguera

MADRID, 19 Dic. (CHANCE) -

Alejada del foco mediático desde que protagonizó varias entrevistas en los medios de comunicación hablando de su divorcio con José María Almoguera y la mala relación que había tenido con Carmen Borrego, Paola Olmedo vuelve a ser noticia.

Esta vez, la esteticién se ha pronunciado respecto al cambio de imagen que ha tenido Carmen, confesando que "siempre que se puede mejorar, uno debería de hacerlo" y asegurando que cuando se noten los resultados, seguro que está guapísmia: "Seguro que sí".

Tras este retoque estético, Paola confiesa alegrarse "mucho" por ella y ha querido aclarar que ella nunca dijo que no le gustó la primera operación a la que se sometió: "No, yo nunca dije que no me gustó... No, dije que siempre se puede mejorar".

A pesar de que le desea lo mejor, Paola desvelaba que "no he tenido tiempo" de ver su nueva imagen porque "estoy hasta arriba, tengo muchísimo trabajo, entonces tampoco me ha dado tiempo".

Atrás quedaron los tiempos en los que Carmen no tenía relación con su hijo y esto le hace muy feliz a Paola, quien celebra la reconciliación: "Por supuesto" y les desea lo mejor para que la relación no cambie: "Sí, está. Y que siga así, por favor, así de calmado".

Por último, la esteticién lo único que pide para este 2025 es que toda siga igual: "Sí, sí, sí... que estemos mejor, ya te digo, que estemos mejor y bien... y a disfrutar de la familia".