Paz Padilla: "A mí me han dado la llave de una habitación, he subido y he visto a una pedazo de tío"

MADRID, 24 Sep. (CHANCE) -

El pasado mes de agosto Anna Ferrer contaba a través de sus stories de Instagram que había tenido un susto de muerte porque una persona se metió en la habitación donde se hospedaba en dos ocasiones. La influencer se murió de miedo, pero la día siguiente le dieron una explicación: se trataba de un fallo, ya que le dieron la llave de su habitación por error a esa persona que se metió dentro.

Este sábado nos hemos encontrado con Paz Padilla y nos ha asegurado que su hija, Anna Ferrer, se encuentra bien tras ser asaltada en plena noche en el hotel en el que se hospedaba: "A ella le pasó a las tres de la mañana, te asusta pero no pasó nada, menos mal".

Con el sentido del humor que le caracteriza, la actriz recordó cuando ella misma entró en una habitación equivocada: "A mí me han dado la llave de una habitación y cuando he subido he visto un pedazo de tío duchándose que digo 'oh' y me he vuelto para atrás y he dicho 'hostia, se han equivocado'".

Por otro lado, Paz nos desveló algunos detalles de la gran fiesta por el 35 aniversario de matrimonio de Cristina Yanes y José Luis Santos que tuvo lugar en Barcelona: "el hotel está precioso por dentro, está todo preparado y va a ser muy bonito. Hay muchas sorpresas".

"Va a ser una fiesta súper divertida esta de dos días, fantástica" nos confesaba antes de entrar en la fiesta y se deshacía en elogios hablando de Cristina: "Yo la quiero mucho, es muy generosa, muy amable, muy cariñosa y a pasar una fiesta fantástica. Luego me pondré de gala".

