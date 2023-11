Petra, hermana de Bárbara Rey, llega al tanatorio de su hermano completamente hundida y defendiendo a la vedette

MADRID, 24 Nov. (CHANCE) -

Día complicado para Bárbara Rey que, a la vez que se hacía a la idea de que su hijo hablará esta noche en el nuevo programa de Telecinco, '¡De viernes!', recibía la trágica e inesperada noticia del fallecimiento de su hermano. Un duro golpe que le ha destrozado por completo, pero que asegura que es una señal para que no esté sola en un día como hoy.

Hasta el tanatorio de Totana ha llegado también la hermana de Bárbara, Petra, y nos ha confesado que no tiene palabras para definir a su hermano: "Qué te puedo decir de mi hermano, si alguien en la vida le hacía algo que no estaba bien, jamás en la vida guardaba rencor, una persona muy inteligente, más inteligente de lo que quizás debería haber sido".

Petra nos comentaba que "llevaba ya bastante tiempo con problemas, con recaídas", pero que nadie se esperaba este final porque "ha habido veces que sí ha estado mal, pero luego se ha recuperado, pero esta vez no ha resistido y ya está, ha sido una cosa que nos ha pillado de sorpresa".

En cuanto a cómo se encuentra la vedette, su hermana ha confesado que "está muy mal porque mi hermana siempre ha estado muy unida a mi hermano, han pasado toda la infancia juntos, eran compañeros de juegos, iban a todas las partes juntos, ha sido algo tan de repente que ha sido un golpe".

Por último, le preguntábamos por la entrevista que dará su sobrino esta noche y se mostraba rotunda: "No voy a hablar, no quiero hablar de ese tema". Simplemente dejaba claro que quiere a su hermana: "Yo la quiero muchísimo, ella me quiere a mí", pero que "no es el momento" para hablar de ello.

