Raquel Arias desvela si Gabriela Guillén ha recibido ya la notificación respecto a la prueba de paternidad

MADRID, 18 Feb. (CHANCE) -

Este sábado por la mañana, Raquel Arias acudía al desfile de Marcos Luengo en la 79 edición de Fashion Week Madrid y nos confesaba que su amiga Gabriela Guillén estaba encantada de haber pasado a un segundo plano en la actualidad por las últimas noticias sobre María del Monte y Alejandra Rubio.

Por la noche, hablamos con ella y nos confesó que Gabriela todavía no ha decidido fecha para el bautizo de su hijo: "Estamos a la espera, a ver, no sé si va a ser cuando esté aquí la madre o no, porque es verdad que se iba a quedar solamente hasta enero y al final se ha quedado un poco más. Y no sé si estará ella presente o qué va a hacer".

En cuanto a quién será la madrina, la colaboradora nos explicaba que "no tengo ni idea, o sea, eso ya que lo elija ella sin ningún tipo de problema, porque también tiene un montón de amigas y de amigos que entiendo perfectamente", reflejando así que aunque le encantaría ocupar ese lugar, entendería perfectamente que no fuese ella la elegida.

Nos aseguró que ve a su amiga mucho más feliz y tranquila y no descarta que se enamore de nuevo: "La veo bien, la veo muy tranquila. Ahora yo creo que ha pasado un poco toda esta tormenta y bueno, disfrutando, disfrutando con su mami". Ahora mismo, Gabriela está "soltera y entera, no sé si ahora mismo quiere enamorarse o no, pero bueno, como cualquier persona yo creo que todo es bienvenido en el amor".

En cuanto a la notificación respecto a la prueba de paternidad, Raquel nos desvelaba que "yo tengo entendido que tarda más o menos como un mes o algo así es lo que dicen, entonces pues todavía no tenemos ninguna noticia, pero bueno, en cuanto la tengamos pues nos enteraremos".

Alejados ya de la polémica, Raquel no duda que sabrán llevarse bien a pesar de que él no vaya a estar implicado en la crianza del pequeño: "Yo es que doy por hecho de que es el padre, en ningún momento se ha dudado, en ningún momento se ha dudado, pero cuando se confirme, pues bueno, digo yo que será algo que tendrán que estar ellos de acuerdo".

Y es que "él lo dejó claro, que no iba a ejercer como padre y ahí se ha quedado la cosa, entonces la que va a ser, la madre, va a ser ella" y la colaboradora piensa que su amiga "se ha mentalizado, ya lo sabe de hace tiempo, desde que lo comunicó y ella lo lleva bien, lo lleva todo para adelante. Es lo que he dicho siempre, el embarazo lo ha llevado ella sola, con el apoyo de su madre y de sus amigos, pero lo que llega a ser la familia, lo lleva ella como madre y creo que está mentalizada".

En cuanto al romance entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Raquel les quiso enviar un mensaje deseándoles "que sean felices, que ojalá dure mucho y, como decía él, que las felicidades son instantes, pues espero que ese instante sea a largo plazo".

Además, quiso defender al actor asegurando que "es verdad que no había escuchado muy buenas palabras de su parte, no por lo que le ha pasado en relación de la etapa de Carlo Costanzia, sino por otras cosas que he escuchado de cuando trabajaba en Ibiza y demás, pero eso no implica a que él no se sienta feliz. Para enamorar y realmente respetar a su, bueno, si son pareja o novia, no lo sé, muy bien".

"El mundo tiene un pasado, muchas veces la gente se equivoca en las relaciones y eso no significa que con tu nueva pareja tengas que volver a hacer lo mismo" confesaba, dejando claro que ve a su compañera de programa "feliz, la veo contenta. Ese nerviosismo que tenía en el programa, pues bueno, es el amor. El amor que dure".

