Raquel Revuelta huye al ser preguntada por su ruptura sentimental con Luis García Bahamonde

MADRID, 14 Dic. (CHANCE) -

Tras casi siete años juntos, Raquel Revuelta decidía poner fin a su relación sentimental con el empresario farmacéutico, Luis García Bahamonde, este verano... pero lo cierto es que pocos datos han trascendido sobre los motivos que la llevaron a tomar un camino diferente.

Este viernes, 13 de diciembre, la presentadora de televisión se dejaba ver en el desfile de la nueva colección de la firma Antonio García, 'Aniversario', debido a sus 25 años de trayectoria en el mundo de la moda y al ser preguntado por esto huía mandando besos a las cámaras.

Muy ilusionada con la boda de su hija, desvelaba que está inmersa en los preparativos: "Estoy participando en todo y no me quiero perder ni un detalle, como podéis imaginar, otro motivo de felicidad porque además su futuro marido pues es maravilloso y llevan muchos años juntos y yo creo que esto ya es como la guinda del pastel, ¿no? Esto es ya que comiencen esa aventura maravillosa pues nos hace felices a todos".

Aunque todavía no se han dado el 'Sí, quiero', se imagina que está muy cerca la llegada de un nieto y Raquel está haciéndose a la idea: "Ya me estoy, me estoy, el principio ¿qué le estoy cogiendo el gustillo? Sí".

Por último, sobre cómo serán las Navidades, desvelaba que "en familia, como siempre. Nos haremos todos un viajecito también, como siempre, para esquiar y tal, que nos encanta. Y poco más, la verdad, poco más".