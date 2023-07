Samantha Hudson, sin pelos en la lengua sobre la futura paternidad de Bertín Osborne

MADRID, 15 Jul. (CHANCE) -

Después de vivir la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva parecía imposible que otro tema de actualidad cobrase tanta importancia, pero lo cierto es que siempre ocurre algo que lo supera. Esta semana hemos conocido la futura paternidad de Bertín Osborne con 69 años y esto ha revolucionado el panorama nacional, sobre todo tras las declaraciones que tuvo en 'EsRadio'.

Europa Press ha podido hablar con Samantha Hudson y le hemos preguntado por el embarazo de Gabriela Guillén para saber qué opinión tiene al respecto: "me ha sorprendido que no haya recibido ni la mitad de impacto que lo de Ana Obregón, que no lo defiendo lo suyo tampoco, pero se ve un poco el doble rasero a la hora de juzgar, ¿no? La doble vara de medir".

Sin pelos en la lengua, a la influencer no le sorprende que se haya convertido en un 'tema de Estado' ya que "han hecho una portada en la prensa, quiero decirte, no creo que quieran llevarlo con mucho disimulo" y además, le ha restado importancia a las declaraciones de Bertín: "A mí eso no me parece mal, has tenido un fallo y es un bebé, ¿no? Las cosas por su nombre. Hay errores que son muy bonitos en la vida, yo creo que decir que tener un hijo ha sido un error, habrá gente que se escandalice, pero no es lo que peor me parece".

La artista, que nos admitía que el presentador de televisión no le cae bien, ha hecho referencia a la polémica maternidad de Ana Obregón: "creo que el problema ha sido que en uno hay una madre soltera y que en el otro dan por supuesto que la pareja se va a encargar del niño en el que caso de que su cónyuge se muera, entonces me parece un poco feo. Pero es lo de siempre, ¿no? La tía es la que palma y el chico pues, ni la mitad de caso".

