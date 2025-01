Sergio Peris-Mencheta confiesa quiénes han sido sus grandes pilares durante su enfermedad

MADRID, 10 Ene. (CHANCE) -

El 22 de enero de 2024, Sergio Peris-Mencheta compartía a través de sus redes sociales la peor de las noticias, anunciando que padecía cáncer de médula y que estaba luchando por recuperarse en el Hospital City of Hope de Los Ángeles. Desde entonces, demostrando una fortaleza digna de admirar, el actor y director teatral ha ido actualizando las novedades sobre su estado de salud y su batalla por superar su enfermedad y continuar viviendo.

En mayo, era sometido a un trasplante de médula, y aunque no han sido meses fáciles y todavía arrastra muchas secuelas, el inolvidable protagonista de 'Al salir de clase' empieza a ver la luz. Tanto es así que, aunque ha confesado que pensó que no llegaría a tomarse las uvas este año, ha podido regresar a España para celebrar las Navidades en compañía de su familia y sus amigos más cercanos.

"Por dentro estoy muy bien. Todos los resultados son buenos. La enfermedad ha desaparecido y las analíticas son buenas, aunque aún estoy con mucha medicación. Pero ahora estoy padeciendo lo que padecemos todos los trasplantados. Las células de mi hermano -su donante de médula- que ya son mías, no reconocen la casa donde están, aunque la casa se parece mucho, porque mi hermano era un full match, que es casi como si fuéramos gemelos de sangre, pero no terminan los glóbulos blancos de reconocer el lugar y, entonces, atacan, que para eso están entrenados, la policía del cuerpo, atacan a los órganos que no reconocen", revelaba en una entrevista concedida a la Cadena Ser hace unos días.

Como ha explicado, aunque ha superado el cáncer, continúa sufriendo diferentes "coletazos de la enfermedad": "No sudo, tengo la boca seca muy a menudo. También me afecta a las articulaciones y a la piel. El moreno que tengo no es del sol, es porque la piel en mi cara está color minero. Tengo que lidiar con la fragilidad y la debilidad", ha relatado, aclarando el motivo del color de su rostro.

Antes de regresar a Los Ángeles para continuar con su tratamiento, Peris-Mencheta ha visitado el programa 'Culturas 2', en La 2, para hablar del proyecto que sacó adelante durante los meses más complicados de su vida, su nueva obra de teatro, '14.4'. "Cuando mi socia me plantó qué hacíamos, le dije que para pensar en otra cosa que no fuera la enfermdad, me iba a venir muy bien. Y no solo me vino bien para despejar la mente, sino que también me subía la vibración", ha asegurado. "Empezaba hecho polvo los ensayos, con el gotero en la habitación, metiéndome la quimioterapia y a los 10 minutos estaba a tono. Me venía muy bien. Es verdad que cuando acababa necesitaba dormir una siesta de 2 o 3 horas", ha reconocido durante su charla con la presentadora del espacio, Tània Sarrias.

En pocos días tendrá que volver a Estados Unidos porque, como ha explicado, sus revisiones médicas son quincenales, y en mente tiene el devastador incendio que está arrasando Los Ángeles, ya que como ha revelado "estamos a una manzana de la zona de evacuación por gases contaminantes. Estamos a un barrio del fuego".

Una emotiva entrevista en la que el actor ha confesado quiénes han sido las tres personas gracias a las que continúa vivo: "Antonio Hernández, mi hermano, que ha sido mi donante, que me ha apoyado durante todo el proceso y gracias al que estoy vivo. Y también voy a mencionar a Antonio Pérez Martínez, que trabaja en el hospital La Paz, es experto en oncología infantil y ha salvado a muchos niños. Él, digamos, que me habló como a un niño o como a los padres de un niño para convencerme de que me podía salvar porque yo no lo veía nada claro", ha admitido a corazón abierto.

Y como no podía ser de otra manera, su mujer, Marta Solaz, con la que lleva más de 20 años de discreta relación y con la que tiene dos hijos en común. "Y por supuesto mi chica, que ha estado 24/7 conmigo, tratando de colocar a los niños con amigos y con familiares", apoyándole incondicionalmente durante todo el proceso.