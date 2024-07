Sofía Cristo hace balance en su 41º cumpleaños y desvela el deseo que ha pedido

MADRID, 5 Jul. (CHANCE) -

Este viernes 5 de julio Sofía Cristo cumple 41 años. Y a pesar de que no están siendo momentos fáciles por la guerra familiar que Bárbara Rey y su hija mantienen contra Ángel Cristo Jr por sus demoledoras declaraciones sobre la vedette, ha reparecido con su mejor sonrisa en su cumpleaños y ha cumplido con sus compromisos profesionales sentándose en el plató de 'Espejo Público'.

Horas antes, la artista recurría a las redes sociales para dedicarle una felicitación muy especial a su hija. "Hace 41 años que llegaste a mi vida, fue un parto difícilpero es que todo lo que es maravilloso y extraordinario, es difícil. (...) Desde ese momento llegó la alegría a mi vida, siempre riendo,comiendo y durmiendo. Nunca me diste un problema,si te ocurría algo malo, me lo ocultabas para no hacerme sufrir, incluso cuando ocurría alguna cosa en casa mala cuando yo no estaba, me lo ocultabas. Doy gracias a Dios todos los días de mi vida por tenerte, eres un ser tan extraordinario, que a veces pienso que no te merezco. Mucha gente me envidia por tener una hija como TÚ" ha compartido en su cuenta de Instagram.

No ha sido la única, puesto que con motivo de su cumpleaños Sofía también ha compartido una reflexión en sus redes confesando que se ha dado cuenta de lo que es para ella "realmente la verdadera felicidad": "Se compone de poder compartir momentos con las personas que realmente quieres, porque ese amor es el motor de todo lo demás, que a veces menos es más y que a veces decir NO, es decir SI al descanso y la salud mental. Cuestión de prioridades, eso es la vida" ha reconocido.

Y ha sido ante los micrófonos de Europa Press donde, dejando en el aire si le gustaría que todo se solucionase con Ángel, ha confesado que lo que pide a la vida tras cumplir 41 años es "felicidad, amor, salud, abundancia y éxito".

Un cumpleaños que va a celebrar, como ha adelantado, "con mi gente. Con mis amigos, con mi madre". Y, nadie lo pone en duda, sin su hermano. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!