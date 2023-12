Susana Saborido explica cómo está siendo esta nueva etapa en televisión para su marido, el futbolista Joaquín

MADRID, 10 Dic. (CHANCE) -

Susana Saborido, la esposa del exfutbolista Joaquín, ha compartido detalles sobre cómo ha afectado la popularidad televisiva del jugador del Betis a la vida cotidiana de la familia. Asegura que, a pesar de que su marido ahora tiene su propio programa, "la vida no les ha cambiado mucho".

La tranquilidad y la armonía familiar parecen ser el sello distintivo en su vida, quienes disfrutan del tiempo juntos: "Todo muy bien, muy tranquilo. Todos juntos en familia. Él feliz y nosotros felices de disfrutar de él".

En cuanto a su gusto por la moda flamenca, Susana confiesa: "Me suelo vestir todos los años. Me he tirado mucho tiempo fuera y estoy recuperando el tiempo perdido, disfrutando de esta maravilla". La familia, lejos de las luces y la fama, parece mantener una vida sencilla y plena, celebrando las tradiciones y disfrutando de los momentos en familia.

La pareja, conocida por su cercanía y espontaneidad, ha conquistado el corazón de los fanáticos tanto dentro como fuera del mundo del fútbol. Susana Saborido demuestra que, a pesar de la exposición mediática, encuentran la paz en la normalidad y los planes familiares.