Terelu Campos celebra su 58 cumpleaños reuniendo a sus seres queridos más íntimos en pleno centro madrileño

MADRID, 31 Ago. (CHANCE) -

Terelu Campos ha celebrado su 58 cumpleaños rodeada de sus familiares y amigos más cercanos tal y como se esperaba y como su propia hija, Alejandra Rubio, anunciaba esta tarde en 'Así es la vida'. Un día de lo más especial en el que la presentadora no ha querido dejar pasar la oportunidad de festejar con lo suyos un año más en un conocido restaurante de la capital.

Acompañada por su inseparable hija Alejandra, Terelu ha reunido en una discreta celebración también a sus amigos Raquel Abad y Kike Calleja, su hermana Carmen Borrego y su sobrina Carmen o el conocido director de televisión Raúl Prieto junto a su marido Joaquín Torres.

La presentadora ha atendido a la prensa como de costumbre y ha confesado que aunque "ha habido años en los que sí que he hecho una celebración con muchísimas más personas" este año "no se da el caso" porque las circunstancias no son las propias para hacerlo, pero sí que lo celebrará con todas las que no han podido estar esta noche con ella.

Si hay algo que ha querido negar la hermana de Carmen Borrego es que "yo no llevo ningún mal año", tanto es así que el balance que hace de este año es "tranquilo y positivo en lo profesional y en lo personal ya todo el mundo lo sabe".

Además, también le hemos preguntado por la supuesta cancelación por parte de Telecinco del homenaje que estaban preparando para su madre en televisión y ha confesado que "yo no sé nada, no tengo nada qué hablar de eso, no he leído nada, no sé porqué se habla ya en pasado... alucino con las informaciones, pero bueno".

Por último, Terelu no ha querido hablar de María Teresa: "Ya sabéis cómo está", pero sí que la ha tenido muy presente en sus palabras cuando le hemos preguntado qué deseo va a pedir cuando sople las velas: "Mi madre, siempre mi madre". De esta manera, la presentadora ha celebrado con una discreta reunión su 58 cumpleaños por todo lo alto en pleno centro de Madrid.

