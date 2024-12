Terelu Campos da un paso atrás y se 'disculpa' con la prensa tras su advertencia sobre Alejandra y su bebé

MADRID, 10 Dic. (CHANCE) -

Completamente volcada en que a Alejandra Rubio y a Carlo Costanzia no les falte absolutamente de nada en sus primeros días con su hijo en casa, Terelu Campos se ha convertido en el mejor apoyo de la pareja. Y desde que recibieron el alta han sido varias las ocasiones en las que hemos visto a la colaboradora llegando al domicilio de su hija con bolsas de comida y de la farmacia, pendiente de que tengan todo lo necesario en esta nueva e ilusionante etapa con el pequeño Carlo ya en sus vidas.

Un momento muy especial que se veía empañado este domingo, cuando molesta por la presencia de prensa a las puertas del edificio en el que reside Alejandra, la hermana de Carmen Borrego estallaba ante las cámaras y hacía una advertencia para que se respete a su hija cuando salga a dar su primer paseo con el pequeño: "A mí de verdad me da igual que me grabéis con la cara, no me he preocupado en maquillarme, me da lo mismo. Pero si esto le hacéis a Alejandra todos los días y más con el bebé luego diréis que si las relaciones son buenas, regular... Pero es que chico, o sea tú te imaginas que ella salga con su bebé y que haya seis personas corriendo. Chico normal no me parece, cariño". "Queremos ser todos amigos, pero tenemos que colaborar todos, ¿entiendes? Que a mí me da igual, os prometo que me da lo mismo, pero lo que no quiero es que se lo hagáis a ella. Es lo único, que ella vaya a salir de aquí y que haya... Todo el mundo corriendo, por favor" pedía desesperadamente.

Unas declaraciones que han sido criticadas y tras las que Terelu ha dado un paso atrás y se ha mostrado de lo más conciliadora con la prensa este lunes después de visitar nuevamente a Alejandra y a su nieto. "Todo bien, de verdad, muchísimas gracias. Sobre todo muchas gracias porque yo creo que ayer comprendisteis que se puede estar pero que tampoco hay que estar corriendo y asustándonos todos. Os lo agradezco muchísimo" ha expresado con una sonrisa, matizando así sus palabras del día anterior.

Respecto a cómo se encuentran su hija y el recién nacido, la colaboradora nos ha contado que ambos están "bien", reconociendo que en estos momentos no está dando consejos a los papás primerizos "porque yo tampoco me acuerdo de tantos detalles". Hace mucho tiempo" ha confesado. Sus declaraciones tras visitar de nuevo a Alejandra y al pequeño Carlo, ¡en el siguiente vídeo!