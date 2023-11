Terelu Campos deja con la palabra en la boca a los reporteros al ser preguntada por Edmundo Arrocet

MADRID, 3 Nov. (CHANCE) -

Este viernes ha tenido lugar en el nuevo Teatro Capitol, el estreno mundial del icónico musical BAILO, BAILO, dirigido por Federico Bellone y basado en la aclamada película 'EXPLOTA EXPLOTA' de Nacho Álvarez, inspirado en la vida de Raffaella Carrá y allí hemos visto a Terelu Campos.

Su nombre ha sonado con fuerza en las últimas semanas por las continuas declaraciones de Edmundo Arrocet y su familia sobre su madre y todas las Campos. Eso sí, la comunicadora ha querido permanecer en un segundo plano y ha evitado a toda costa los medios de comunicación para no tener que expresar su opinión.

Esta tarde, Terelu atendía a los medios y comenzaba explicando cómo recuerda a Raffaella Carrá: "Era muy perfeccionista, se lo preparaba todo muchísimo, dejaba a la improvisación muy poca cosa, muy exigente y una de las show woman más importantes", asegurando que "hemos coincidido mucho tiempo en los pasillos de TVE y luego por la relación de mi madre".

En este contexto, la hermana de Carmen Borrego ha querido contar la relación tan estrecha que tuvo con ella: "Era muy generosa, un día me llamó solo para decirme 'te he visto, eres una magnífica profesional, me encantas'... yo me quería morir y he tenido esa suerte y ese honor".

Sin embargo, el tono de la presentadora de televisión ha cambiado cuando se le ha preguntado por la última entrevista de Bigote Arrocet, tanto es así que ha dejado 'tirado' a los reporteros al escuchar su nombre: "No, no me tienes que preguntar".

Este gesto refleja el cansancio que tiene Terelu y toda su familia -tal y como ha comentado esta tarde su hermana en 'Así es la vida'- de que no se respete la memoria de su madre y se siga hablando de ella después de que falleciese hace ya dos meses.

Cargando el vídeo....