Terelu Campos se queda en shock tras conocer que el padre de Carlo Costanzia está siendo investigado

MADRID, 8 Nov. (CHANCE) -

El padre de Carlo Costanzia ha estado en boca de todos en las últimas horas debido a su supuesta implicación en el caso por el que se investiga a sus hijos tras un presunto intento de asesinato por el que habían agredido a un joven en plena calle el pasado mes de marzo.

Al parecer, la exnovia de Pietro habría estado introduciendo un móvil en prisión para que los hermanos de Carlo pudieran tener contacto con el exterior... y es que el padre del modelo sería quien presuntamente habría firmado documentos falsos para que permitieran entrar a la joven.

Una noticia que ha llamado especialmente la atención porque ahora Costanzia padre se encontraría dentro de los investigados por ese presunto intento de asesinato con un machete en Turín.

Sin embargo, parece que Terelu Campos es de las pocas que no se ha enterado del escándalo, ya que Europa Press ha podido preguntarle en exclusiva qué le parece esta información y su cara lo dice todo.

Haciendo gestos de extrañeza y sin poder cerrar la boca ante el asombro, Terelu le preguntaba al reportero: "¿El qué?" y aseguraba que "no sé, es que no tengo ni... ni idea de lo que me estás hablando".

Ante la insistencia de la prensa, la colaboradora de televisión afirmaba no poder contestar a nada porque "es como si me preguntaras en japonés, de verdad, no te puedo contestar porque no sé qué es".