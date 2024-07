'El Turronero' desvela si hubo 'feeling' en su fiesta entre Escassi e Hiba Abouk

MADRID, 4 Jul. (CHANCE) -

Tras acaparar titulares por su papel de mediador entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, y 'lograr' que el presentador llegase a un acuerdo con la paraguaya y reconociese públicamente la paternidad de su hijo, José Luis López 'El Turronero' vuelve a estar en el ojo del huracán por el 'tonteo' de Álvaro Muñoz Escassi con Hiba Abouk durante la celebración de la Comunión de su nieta el pasado sábado en Jerez de la Frontera.

Un 'feeling' que ha dado mucho que hablar, puesto que el jinete -inmerso en una desagradable polémica tras su ruptura con María José Suárez tras una infidelidad de la que la modelo se habría enterado a través de un correo electrónico con imágenes, vídeos y datos comprometedores que el ex de Lara Dibildos habría judicializado- y la actriz estuvieron juntos durante toda la fiesta y, a pesar de que el propio Escassi ha negado que exista algo más que una amistad, testigos presenciales han asegurado que la química y la complicidad era más que evidente.

Sin embargo, este supuesto 'roneo' entre el sevillano e Hiba Abouk ha pillado completamente desprevenido a 'El Turronero', que no tenía ni idea de todo lo sucedido con el exconcursante de 'Masterchef Celebrity' en los últimos días: "¿Qué ha pasado, qué ha pasado? ¿Los protagonistas quiénes son? ¿Hiba y Álvaro? Ah, ¿los dos? Bien, bien" ha reaccionado con sorpresa ante las cámaras de Europa Press, asegurando que desconocía los rumores de 'feeling' entre dos de los invitados a su fiesta.

Como nos cuenta, "yo les vi muy bien, muy felices. Estábamos todos bien y muy felices todos". Pero como amigos, como aclara sonriente: "Estábamos todos amigos. En una reunión de amigos, en una celebración de amigos, yo creo que estaban muy felices y se estaban divirtiendo y pasándolo bien".

"Yo no sabía tampoco que tenían nada, ¿eh? O sea, que yo los considero amigos a los dos, pero yo no sabía que tenían nada" ha añadido, revelando que sí vio complicidad entre Escassi e Hiba, pero "el mismo feeling que veo en tantas personas. Creo que son amigos, como es Hiba también amiga de Álex González o de otros muchos que estaban allí, o de Pitingo, o de muchísima gente que estaba allí dentro del evento".

Respecto a la 'extorsión' que se especula que el jinete estaría recibiendo de una persona con la que habría mantenido relaciones, José Luis ha preferido no meterse "porque no tengo ni idea, de verdad. Lo que sé te contesto pero no tengo ni idea".

'EL TURRONERO' NO SABE NADA DE LA CANCELACIÓN DE LA GIRA DE BERTÍN OSBORNE

No es el único tema de actualidad sobre el que le hemos preguntado al empresario, ya que acabamos de conocer que Bertín Osborne se estaría planteando cancelar su gira de verano porque, al margen de la escasa venta de entradas de su próximo concierto en Valencia, no se encontraría del todo bien y todavía arrastraría alguna secuela del Covid que contrajo en enero. "No me he enterado de nada. Ni me ha dicho nada, ¿eh? Eso es raro" ha reaccionado.

Pese a que el artista no le ha contado nada, 'El Turronero' sí desvela que "es verdad que Bertín no estaba en su mejor momento con la voz y tal. Está con dificultades muchas veces. Yo creo que no se ha recuperado 100%". "Pero no sé, lo otro no... Mañana tengo que hablar con él, mañana me comentará si ha decidido eso" ha apuntado.

Por último, el de Ubrique ha salido al paso del "mal rollo" que hubo entre Bertín y Carmen Lomana cuando la socialité le saludó y el presentador le dijo que se fuese de su mesa que no quería hablar con ella por las críticas que hizo por su actitud respecto a la paternidad del hijo de Gabriela. Un encontronazo del que no fue testigo, aunque sí ha asegurado que "todo el mundo se lo pasó genial y Lomana, todo lo contrario, me ha llamado en varias ocasiones para felicitarme de lo bien que lo pasó. O sea que no creo que haya mal rollo, todo lo contrario, se lo pasó todo el mundo muy bien, muy divertido". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!