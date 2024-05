Valeria Vegas da un consejo al Maestro Joao tras su decisión de iniciar la transición a mujer

MADRID, 24 May. (CHANCE) -

El Maestro Joao abría su corazón hace una semana en el programa “Baila como puedas” de TVE y, pillando por sorpresa y emocionando a todo el mundo, anunciaba su decisión de seguir a su corazón y a lo que siempre ha sentido en su interior, iniciando su transición a mujer. "Gracias a todos vosotros, al apoyo del público voy a ser quien soy. Dentro de mí en mi alma llevo una mujer. Es como yo me siento, lo que yo sineto y lo que yo soy" ha confesado, revelando que su nuevo nombre tiene un significado muy especial con el que rinde homenaje a su madre, Benita, como ella.

El vidente ha vuelto a hablar de su decisión en el programa 'Anda ya' de Los40 yha explicado que no reniega de su pasado y que aunque integrará el nombre de su progenitora en el suyo propio, "siempre seguiré siendo el Maestro Joao porque no me incomoda ser el Maestro Joao”. "El nombre que te designan es masculino o femenino, pero no te designa a ti exactamente” ha añadido, aconsejando a aquellas personas que sientan lo mismo que ella, que no esperen 60 años como en su caso: "Que se informen y que piensen que tan solo tienen una vida. Todo lo que no haga daño a los demás, adelante" ha expresado.

Una decisión que ahora aplaude otro referente del colectivo LGTBI+, Valeria Vegas, que no ha dudado en mandar un mensaje de ánimo al Maestro tras su decisión de iniciar la transición a mujer. "Estoy súper a favor de que cada uno haga lo que quiera y me parece muy bien porque sino no tendría sentido el refrán de 'nunca es tarde'. Si empezamos a poner restricciones a la gente por la edad… entonces un día dirás en invierno no se puede comer helado, en verano no puedes poner la chimenea, si quiero… es una comparación absurda, pero te quiero decir… por qué alguien no puede tomar la decisión con 60, 70 u 80 años. Es su vida" afirma.

Y aunque la periodista asegura que Joao no necesita consejos "porque tiene mucha seguridad personal y eso es muy importante" si tuviese que aconsejarle algo sería "que sea muy feliz".

Además, Valeria no ha dudado en censurar la frase que Ángel Cristo Jr. le dijo a Aurah Ruiz antes de su expulsión de 'Supervivientes' por motivos disciplinarios: "Las mujeres solo sabéis hacer daño a los nombres". Algo que a la tertuliana de TVE le parece "un tópico absurdo". "No se puede generalizar en hombres y mujeres, por la misma también hay hombres que hacen daño a las mujeres, en cifras seguramente mucho más constatado, me parece un tópico y no procede ahora mismo" ha sentenciado.

