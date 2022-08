Yulen Pereira, pletórico, desvela sus planes más inmediatos con Anabel Pantoja: "Estamos muy felices"

MADRID, 8 Ago. (CHANCE) -

Anabel Pantoja y Yulen Pereira están viviendo su historia de amor como si no hubiera un mañana y, tras el fin de 'Supervivientes' se han convertido en inseparables y están haciendo de la geografía española el escenario perfecto para sus divertidas peripecias. Madrid, Cádiz, Sevilla y, como apuntan fuentes cercanas, un inminente viaje a Ibiza para consolidar su amor en la isla más cool de nuestro país, haciendo oídos sordos a los que siguen cuestionando su relación.

Después de pasar dos días separados en los que la influencer puso rumbo al sur para visitar a sus padres en Sevilla y a su tía Isabel Pantoja en Cantora, la pareja del momento se reencontraba este jueves en Cádiz, donde han disfrutado de unos días de lo más completos con sus compañeros de aventura Alejandro Nieto y Tania Medina. Un festival de música latina, comidas en algunos de los chiringuitos más populares de El Puerto de Santa María e incluso una escapada a la playa en la que habrían conseguido pasar desapercibidos.

De ahí, Anabel y Yulen se desplazaban a Sevilla, donde la sobrinísima ha preesentado a su chico a su círculo de amigos más cercano, aprovechado además para enseñarle al esgrimista algunos de los rincones más especiales de su ciudad natal y de disfrutar de la gastronomía típica de Andalucía, como ellos mismos compartieron felices a través de sus respectivas redes sociales.

Continuando con su periplo, la pareja viajaba este domingo a Madrid para que Anabel cumpliese con un compromiso profesional con su marca de joyas y para que Yulen se reencontrase, aunque fuese por pocas horas, con su familia, acusada de 'torpedear' su historia de amor por su excesivo protagonismo mediático.

Desmintiendo su distanciamiento de sus padres por sus últimas declaraciones en televisión, el esgrimista llegaba a última hora de la noche a su casa cargado con una gran maleta y con una inmensa sonrisa que refleja el especial momento que está viviendo con su chica.

"Me lo he pasado muy bien" nos ha contado Yulen cuando le hemos preguntado por su viaje a Sevilla con Anabel. "Muy rica la comida, muy buena gente. Muy rico todo. He conocido a mucha gente" ha añadido, esquivando con humor la pregunta acerca de si ha podido conocer a la familia de la colaboradora.

Sin entrar en las informaciones que apuntan a que va a intentar estirar su relación con Anabel para sacarle partido económico, Yulen nos ha adelantado que sus planes pasan por seguir viajando juntos - aunque no a Ibiza, asegura - y vivir su amor al margen del foco mediático: "Estamos muy bien, muy felices. Vamos a disfrutar y a alejarnos de esto ya. Claro que estamos enamorados". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

