Eduardo Navarrete desvela "el piropazo" que le echó la Reina Letizia

MADRID, 24 Nov. (CHANCE) -

El baño de masas que se dio la Reina Letizia este martes en la fiesta por el 25º aniversario del diario 'La Razón' sigue dando mucho que hablar. Además de sus comentadísimos encuentros con Belén Esteban y Marta Riesco, su Majestad charló con otros rostros conocidos que también asistieron a la fiesta y a los que conquistó con su naturalidad y su cercanía.

Por ejemplo, Eduardo Navarrete, que nos ha hablado emocionado de su charla con la madre de la Princesa Leonor, que como ha revelado, le echó un piropo que le dejó literalmente sin palabras: "Cualquier persona que me conozca.... Me salté el protocolo porque ella transmite esa cercanía". "Me salió del alma y lo raro, como dice mi compañero Miki Nadal de 'Zapeando' es que no le dijera a la Reina '¿qué tal chochete?' porque estaba nervioso, impone" ha asegurado, confesando que Doña Letizia fue "súper maja y educada" con él. "Está guapa no, guapísima, y se lo tuve que decir, es guapa y está guapísima" apunta.

Una breve conversación en la que la Reina le sorprendió con un "piropazo" que ha revelado con una gran sonrisa. "Me dijo 'qué buen cutis' y yo feliz, no sabía si iba o venía. Es maravillosa, me encantó conocerla" confiesa.

Ahora, como reconoce entre risas, solo le falta que su Majestad luzca uno de sus transgresores diseños: "Y dale con vestirla, cuando ella quiera: 'Leti, llámame, vente al showroom'". ¡Dale al play y no te pierdas las declaraciones del diseñador!

Cargando el vídeo....