Elsa Pataky, Margot Robbie o Jennifer Lawrence. Los mejores looks de la after party más exclusiva de los Oscar

Vanity Fair ha celebrado la after party más exclusiva de los Oscar

Vanity Fair ha celebrado la after party más exclusiva de los Oscar - INSTAGRAM VANITY FAIR

MADRID, 11 Mar. (CHANCE) -

Una vez terminada la gala de los Oscar, las celebrities se cambian de look para celebrar la noche más especial del cine y de Hollywood en las fiestas más exclusivas que productoras, publicaciones o rostros conocidos organizan para poner el colofón a la gran fiesta de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos bailando hasta el amanecer.

Y una de las after party más exclusivas que no se quiere perder ninguna estrella que se precie es, sin duda, la de la revista Vanity Fair. Un evento con un innumerable número de actores, actrices y caras guapas por metro cuadrado que se está celebrando en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills y por cuya alfombra roja hemos visto desfilar a Elsa Pataky, las hermanas Kardashian o una embarazadísima Vanessa Hudgens, protagonistas de algunos de los looks más aplaudidos de la noche. Las mejor vestidas, ¡a continuación!

Elsa Pataky. Si en la alfombra roja de la gran noche de Hollywood ha arrasado con un espectacular diseño blanco con aberturas, en la fiesta de Vanity Fair no se ha quedado atrás y nos ha dejado sin palabras con un discotequero diseño metalizado con escote en uve y espalda descubierta con el que ha brillado ¡más que nunca! Y, además, ha vuelto a derrochar amor con Chris Hemsworth, convirtiéndose una vez más en nuestra pareja favorita de la noche.

Olivia Wilde. La actriz y directora, inmersa en rumores de romance con el cómico Chris Rock a punto de cumplirse un año de su ruptura con Harry Styles, ha llegado en solitario a la fiesta y ha deslumbrado con un sencillo pero impecable diseño negro ajustado palabra de honor con profundo escote corazón y corte sirena rematado en una pequeña cola.

Margot Robbie. ¡Guau! La protagonista de 'Barbie', una de las grandes perdedoras de los Oscar, ha triunfado con uno de los outfits más arriesgados e inesperados de la noche al lucir un corsé tipo bustier con flecos y brillos en color dorado, prescindiendo de parte de abajo logrando un efecto piernas infinitas con unas sandalias de taconazo doradas. El complemento perfecto, una capa satinada en color marrón con la que 'ocultó' su impactante look hasta llegar al photocall.

Jennifer Lawrence. Tras arrasar en la alfombra roja de los Oscar con un diseño negro con lunares blancos de alta costura de Dior con 1500 horas de trabajo, la protagonista de 'Los juegos del hambre' ha vuelto a hacerlo y se ha convertido en una de las mejor vestidas de la fiesta de Vanity Fair con un espectacular look vintage de Givenchy de la colección 1996. Un impresionante vestido blanco ligeramente transparente con estampado floral bordado, larga cola y bolero a juego muy al estilo de 'Los Bridgerton'.

Kim Kardashian. Lejos de los extravagantes looks que ha lucido en otras ocasiones en la after party más exclusiva de los Oscar, la estrella del clan 'Kardashian' ha deslumbrado con un precioso vestido blanco de corte ajustado, pequeña cola y un llamativo escote en pico que aportaba el toque original al vestido.

Kendall Jenner. La top model ha presumido de cuerpo con un impresionante diseño semitransparente en diferentes tonos de marrón con falda de gasa con capas tapando estratégicamente lo que no quería mostrar, y cuerpo bordado efecto segunda piel.

Kylie Jenner. Rivalizando con sus hermanas en elegancia -las Kardashian nunca defraudan en este tipo de partys- la novia de Timothée Chalamet ha derrochado sofisticación con un diseño de pailletes en color burdeos con motivos florales en plata a la altura del abdomen, con escote corazón, tirante spaguetti y corte recto presumiendo de figura.

Vanessa Hudgens. La artista, que ha sorprendido presumiendo de avanzado estado de embarazo en la alfombra roja de los premios, ha vuelto a acaparar todos los flashes con un diseño negro de gasa transparente que dejaba a la vista no solo su ropa interior sino también su abultada barriguita. ¡Radiante!

Anya Taylor-Joy. La protagonista de 'Gambito de dama' ha vuelto a dejar claro que a originalidad no hay quien la gane y más que por su vestido -un diseño mini negro de manga larga, hombros estructurados con bordados brillantes y profundo escote dejando a la vista su sujetador de encaje negro, ha acaparado todos los flashes por su casquete joya confeccionado por miles de abalorios brillantes.

Kylie Minogue. La cantante, que parece haber abusado de los retoques en los últimos tiempos y dejó a más de uno sin palabras con lo cambiado de su rostro, ha brillado con luz propia con un diseño de lentejuelas bicolor en plata y verde esmeralda -en la zona del pecho- con escote recto, tirante fino y corte recto. Apostando por la naturalidad, la británica ha prescindido de joyas y ha lucido su rubia melena suelta y un maquillaje casi imperceptible