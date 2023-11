Victoria Federica impacta con transparencias en su duelo de glamour con Elle MacPherson, Nieves Álvarez o Eva Longoria

Derroche de elegancia en la gala de los Bazaar Women of the Year: Alexa Chung, Edurne, Hiba Abouk, Eugenia Osborne, Mar Saura o Laura Matamoros, entre otras celebrities, han lucido sus mejores galas en una noche única en la que se ha premiado el talento femenino

MADRID, 16 Nov. (CHANCE) -

La revista Harper's Bazaar ha celebrado en el madrileño Cine Callao la segunda y esperadísima edición de sus premios Women of the Year. Una gran celebración de valores y talento en la que se ha premiado a ocho grandes mujeres que han destacado este 2023 en distintos ámbitos como la moda, el arte o el deporte, en la que se han dado cita numerosos rostros conocidos del panorama nacional, y celebrities de la talla de Elle MacPherson o Eva Longoria, que han lucido sus mejores galas en una de las alfombras rojas más espectaculares de los últimos tiempos. ¡Los looks más comentados de la noche en la que Victoria Federica se atrevió con transparencias y rivalizó en estilo con una de las top models más importantes de la historia!

Elle MacPherson. Una de las grandes protagonistas de los premios, que ha deslumbrado con su elegancia al combinar una vaporosa falda negra con una capa larga de máxima tendencia. Derrochando complicidad con su pareja, el músico Doyle Bramhall II, nos ha dejado sin palabras con sus espectaculares 59 años. ¡Es de otro planeta!

Victoria Federica ha lucido su lado más atrevido con un vestido con transparencias que es pura sofisticación. Un diseño largo en color negro de manga larga y cuello alto que dejaba a la vista su ropa interior, y falda con nudo fruncido central a la altura de la cadera de lo más favorecedor. El pelo recogido en una coleta pulida, e impresionantes joyas de Rabat, los complementos perfectos para uno de sus mejores looks.

Eva Longoria. La protagonista de 'Mujeres desesperadas', una enamorada de nuestro país, ha deslumbrado con un elegante vestido rojo pasión con escote asimétrico, falda fluida con abertura lateral y detalle de bolas doradas tridimensionales -que le daban un toque punk al diseño- en la cintura y los hombros, creando además un falso tirante de lo más original.

Nieves Álvarez. Siempre impecable, la modelo ha vuelto a destacar por su elegancia con un minivestido negro de rejilla con aplicaciones de pedrería en cuello y mangas con el que ha presumido de piernas infinitas.

Alexa Chung. La influencer británica se ha desmarcado del resto de celebrities luciendo un look 'callejero' más bien de día que de noche. Maxi camisa gris marengo con mangas larguísimas y puños desabrochados que ocultaban sus manos, bermudas de Prada en el mismo tono, cinturón de piel negro marcando cintura y zapatos masculinos negros con calcetines altos. La auténtica definición de una it girl. ¡Y nos encanta!

Ariadne Artiles. La modelo ha deslumbrado con vestido largo con original escote en U y estampado floral de lentejuelas en tonos rojos, platas, verdes y azules sobre fondo negro, y guantes largos de satén también en negro. Pura sofisticación.

Hiba Abouk. La actriz, que ha pasado página tras su complicada separación del futbolista Achraf Hakimi, ha lucido un vestido midi de Gucci con el logo de la marca a lo largo de toda la prenda, parte superior tipo corsé y detalles de encaje negro en falda y escote.

Helen Lindes. La modelo ha apostado por un espectacular vestido naranja de Isabel Sanchis que parecía una oda al otoño, por su parte superior formada por hojas en 3d y la falda de gasa con cola desde la cadera dándole el toque vaporoso al diseño

Mar Saura. La presentadora y modelo ha brilado con luz propia con un espectacular diseño de lentejuelas negro con escote en uve hasta el abdomen y falda corte sirena

Edurne. La cantante, que no ha querido pronunciarse sobre su posible futuro en Sevilla si finalmente David de Gea ficha por el Betis, ha apostado por el siempre estiloso negro con un ajustadísimo diseño de tirante fino, escote recto y abertura infinita rematada con cordones de terciopelo uniendo ambas partes para no dejar el descubierto más de lo deseado

Eugenia Osborne. Derroche de glamour con un diseño con top de manga larga y cuello redondo en color dorado con flores bordadas y voluminosa falda negra corta por delante y larga por detrás. La hija de Bertín Osborne se está haciendo un hueco en la lista de las mejor vestidas del año por lookazos como este.

Juana Acosta. Fiel a los estilismos que suele elegir para este tipo de eventos en los que la moda es la gran protagonista, la actriz ha apostado todo al negro con un jersey de terciopelo y cuello alto, falda midi con mucho volumen y botas altas. Una combinación que es puro glamour

Rossy de Palma. La actriz ha acaparado todas las miradas con un original vestido de inspiración flamenca bicolor con maxi volantes en blanco en los puños y en el bajo de la falda, hombrera estructurada y detalle de flor en la parte frontal

Jessica Goicoechea. Haciendo del exceso y los estilismos arriesgados su seña de identidad una vez más, la influencer -sin la compañía de Marc Bartra, que se recupera de una lesión- ha dejado a más de uno sin palabras con un ajustadísimo vestido negro de encaje, transparecias, cola y abertura lateral infinita que dejaba muy poco a la imaginación

Paloma San Basilio. La cantante ha derrochado elegancia con un conjunto formado por pantalones negros de corte recto y un original top asimétrico en el mismo color con pedrería, brillos y una falsa manga abierta que terminaba a la altura de las rodillas con remate de plumas

Laura Matamoros. La influencer ha lucido un sofisticado vestido bicolor con cuerpo ajustado en color negro con manga larga y cuello alto y falda abullonada con volumen en uno de los tonos de la temporada, el rosa. Y como complementos, un original clutch de strass con forma de beso. ¡Total glam!

Marta Lozano. Radiante tras anunciar que en primavera de 2024 se convertirá en madre por primera vez, la influencer ha presumido de su incipiente tripita de embarazada con un diseño ceñido de lentejuelas rojas, cuello redondo y manga larga.

Luisa Mayol. La actriz chilena, que ha asistido a la fiesta con su pareja, Luis Tosar, ha destacado por su mix max de tendencias con un conjunto satinado de blazer estructurada y minifalda con estampado animal print y blusa de seda en color violeta.

Lucía Fernanda. La artista, que convertirá en abuelos a Antonio Carmona y Mariola Orellana en unos meses, ha presumido de embarazo con un top asimétrico que dejaba a la vista su abultada tripa, mangas de peluche en color gris y vaqueros oversize con detalles de encaje y pedrería, y clutch metalizado de pinchos. Un look de impacto.

Anita Matamoros. Indescriptible su voluminoso mini vestido (¿o abrigo?) verde en tejido dacha de pelo largo. Un adorable peluche que desde luego nos ha dejado literalmente sin palabras.