Emma Watson, insegura por ser Emma Watson

Actualizado 22/08/2011 16:28:40 CET

LOS ANGELES, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Emma Watson, que ha protagonizado campañas de moda para reconocidas marcas como Burberry o Lancôme, ha confesado que se siente insegura sobre su aspecto. Así lo ha reconocido en un editorial para una revista británica, en el que explica: "me siento mucho más insegura en ser Emma que teniendo que encarnar un personaje".

La actriz, que recientemente realizó una sesión de fotos para la revista 'i-D', reveló que el fotógrafo Mariano Vivanco tuvo que inventarse un personaje para que ella se sintiera confortable al posar delante de la camera.

En la piel de una criada francesa, Emma declara: "usé un poco de todo para la sesión fotográfica, incluyendo el hermoso vestido Azzaro que terminé usando para el anuncio de Lancôme. Mariano se estaba volviendo loco, me perseguía por todo el jardín, mientras yo me ponía diferentes vestidos y giraba en todas direcciones".

"Es la segunda vez que trabajo con Mariano. Él es como mi hermano mayor travieso. Hacemos nuestro trabajo, dejamos el mundo atrás y seguimos creando e inventando cosas juntos", añade.

La elegante estrella de 'Harry Potter' fue elegida como una de las siete estrellas que será presentada en la edición 'Pick Me Up' de la revista, en cuyas fotos aparece glamourosa y divertida mientras juega con un cachorro Yorkie.

"Cuanto más hago esto, más me encanta. Me gusta la fotografía de moda, y prefiero colaborar con los fotógrafos en lugar de sentarme allí y ponerme como un vegetal", confesó.

Durante la entrevista Emma Watson también afirma que pertenecer a Hollywood no es fácil y que no quiere involucrarse en el estilo de vida de Los Angeles porque no puede hacer frente a la obsesión con la juventud y la extrema delgadez.

"Siento que tengo contar las calorías de todo lo que pongo en mi boca, y hasta pensar en botox a los 22. Obsesionarse con cómo me veo todo el tiempo, me da miedo de volverme loca", concluyó.