Adara Molinero decide no participar en 'Supervivientes' antes de saltar del helicóptero

ADARA MOLINERO NO SE SIENTE CAPAZ DE PARTICIPAR EN 'SUPERVIVIENTES ALL STARS'

MADRID, 21 Jun. (CHANCE) -

Tan solo unas horas después de haber pisado suelo hondureño, Adara Molinero decide que no quiere concursar en esta nueva edición de 'Superevivientes All Stars'. Lejos de dejarse convencer, la concursante tenía claro que no se iba a tirar del helicóptero: "No puedo, perdonadme pero no puedo, es durísimo".

Recordando cada uno de los momentos que vivió en su edición de 'Supervivientes', Adara reconocía que era incapaz de volver a vivir el hambre, la soledad y la dureza de este programa: "No me tiro, venía con muchísima ilusión y ganas pero ha sido ver esto, empezar a recordar todo y no puedo, me da pánico, tengo terror a volver a pasarlo así de mal". A pesar de la insistencia de Jorge Javier para que se atreviera con el salto, Adara dejaba muy claras sus intenciones: "No me puedo tirar Jorge, lo siento, subimos y bajamos".

En todo momento acompañada por Bosco Martínez Bordiú con el que tuvo una amistad muy especial en la edición pasada, Adara no podía reprimir las lágrimas ya en el helicóptero. "Hoy no me tiro, no puedo, no puedo, no, siento pánico, de verdad, es que no" suplicaba la concursante ante el ofrecimiento de Jorge Javier de que tenía hasta el próximo domingo para tomar la decisión. Finalmente, Bosco batía su propio récord en el salto del helicóptero mientras que Adara regresaba al helipuerto bañada en lágrimas por no haber sido capaz de superar sus miedos.