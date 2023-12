Ángel Cristo Jr: así hizo las fotografías íntimas a Bárbara Rey junto al Rey Juan Carlos I

MADRID, 1 Dic. (CHANCE) -

Este viernes hemos seguido escuchando las duras declaraciones de Ángel Cristo Jr sobre su madre, en concreto sobre la relación que esta tuvo con el Rey Juan Carlos I y lo cierto es que nada es como ha contado la vedette. Su hijo se ha propuesto contradecirle y ha declarado una historia completamente distinta a la que hemos escuchado durante años.

"Ella me lo cuenta como si yo no lo supiera, pero yo llevaba mucho tiempo cogiéndole el teléfono" comenzaba diciendo el hijo de la vedette, que hablaba con el emérito en muchas ocasiones por teléfono hasta que se ponía su madre: "Me decía que era el señor Sumer y si tardaba en ponerse me preguntaba qué tal estábamos y cómo íbamos en el cole".

Tras un tiempo, Bárbara le contó "que tiene una relación con el rey, no que era el amante" y que "se veían en más lugares y en mi casa"... pero lejos de contarle una bella historia de amor, le asegura "que ha sufrido mucho con él, mucha censura, que no ha podido trabajar por estar con él, que se ha portado muy mal, que ha tenido que empeñar joyas, que cuando le ha pedido dinero siempre ha sido a cambio de algo".

Fue entonces cuando la vedette "tomó la decisión de hacerle unas fotos al rey" y cuando le cuenta a su hijo que quiere que se encargue él: "Mi madre me cuenta que tiene a una persona que va a hacer las fotos, pero que no se fía y que qué pena que yo, que siempre me he interesado por la fotografía, no lo hiciera yo... le dije que la iba a ayudar".

En ese momento, Bárbara "me da entender que es un material muy comprometedor, que no puede circular ni estar en manos de nadie" y Chelo García Cortés le regala una cámara para que vaya practicando para cuando llegase el gran día... Lo que no sabía Ángel es que esas fotos iban a ser el objeto del chantaje al rey.

"Tomamos la decisión de que yo hago las fotos, pero para negociar por trabajo, no dinero, porque ella quería volver a ser Bárbara Rey, pero luego me acaba contando todo lo que quiere hacer, que quiere hacerle unas fotos, grabarle comiendo y unas fotos manteniendo relaciones sexuales en la habitación" explicaba Ángel.

El día en el que se llevó a cabo el reportaje, Ángel se escondió "detrás de una valla y ese día con todo preparado les hago las fotos íntimas, que van desde el coche, a la barbacoa, a la piscina en actitud romántica".

Un momento súper complicado para él porque "sientes mucho miedo porque la monarquía daba mucho respecto, pero quería ayudar a mi madre", pero sin duda por las fotografías íntimas que le hace a su madre con el emérito: "Te puede afectar porque no es normal, hay que tener en cuenta que también yo he visto a mi madre en muchas películas, pero es raro ver a tu madre con un hombre... pero yo tenía que hacer las fotos".