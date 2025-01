Ángel Cristo Jr. atiza a Bárbara Rey donde le más duele: desvela cómo eran los masajes que le hacía

MADRID, 4 Ene. (CHANCE) -

Bárbara Rey se ha sentado recientemente en un especial de Telecinco para responder a su hijo de todas las acusaciones que le ha hecho en el último año y también para esclarecer cómo fue su relación con el Rey Juan Carlos I... pero parece que nada ha llegado a su fin.

Ángel Cristo Jr. aparecía este viernes en '¡De viernes!' y hablaba de un tema que ya dejó en el aire y por el que se ha cuestionado el papel de su madre: los masajes que le hacía cuando él era pequeño.

"Su mayor miedo es quedar de mala madre, le da igual quedar de chantajista. Nunca hemos comido antes de las cinco de la tarde cuando cocinaba ella porque ella se pasaba el día durmiendo y la noche despierta", explicaba el hijo de la vedette.

Y, en este contexto, aclaraba el tema de los masajes asegurando que "me he pasado horas y horas y horas" dándoselos "desde la punta de los pies hasta los pelos de la cabeza. Yo le daba masajes y ella siempre ha ido con su tanga de hilo en donde se le podía ver perfectamente y absolutamente todo".

Unas palabras que llamaban la atención y que él mismo matizaba: "Dependiendo del masaje, te acercas más a unas zonas o a otras. Sin tocar o estimular, no dejas de dar un masajes cerca de ciertas zonas porque creo que, de tan cerca, no es bueno ver".

Ángel comentaba que "una cosa es ver a mi madre en la piscina tomando el sol y otra es verla en la cama con lo que conlleva y pasándole las manos por ciertas zonas, porque es que no había un solo músculo que no le doliera".

En este aspecto, el invitado aclaró que "no la he tenido que masturbar, pero que le he rozado las zonas que se pueden masturbar, constantemente".

Por último, el hermano de Sofía Cristo volvía a atizar a su madre, una persona que "en lo material, ha sido la mejor madre", pero que "en todo lo demás, ha sido, para mí, la peor madre del mundo".