Àngel Llàcer, su relato más duro: "A mis padres les dije: 'sé que me voy y me voy feliz'"

MADRID, 12 Feb. (CHANCE) -

Àngel Llàcer ha vivido el peor año de su vida por culpa de una bacteria que se 'coló' en su cuerpo cuando menos lo imaginaba. Este miércoles ha acudido al programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', y ha desvelado cómo se encuentra tras estar más cerca que nunca de la muerte.

El actor se fue de viaje a Vietnam y a su vuelta se empieza a encontrar mal, pero acudió al hospital y le dieron el alta. Tras esto, retoma su vida profesional y tiene una premonición de "que me voy a morir, de hecho llamo a un amigo mío y le digo 'esta semana me voy a morir'".

Le empezó a doler la pierna, volvió al hospital y los médicos le abrieron la pierna porque pensaban que estaba teniendo "una fascitis necrosante", pero su suerte fue que la bacteria estaba afectando al gemelo.

Sin embargo, tras la operación él sigue teniendo la sensación de que "la muerte sigue conmigo", algo que siente con certeza. Pasados unos días le avisan que hay que operar de nuevo y los médicos le avisan de que "puedes no salir de la operación, salir sin pierna o salir".

Ángel se despidió de sus seres queridos, una situación complicada sobre todo cuando tuvo que hablar con sus padres: "A mis padres les dije, tengo 50 años, he sido muy feliz, me han hecho muy feliz, pero ya sé que me voy y me voy muy feliz".

"Cuando me despierto el lunes, lo primero que hago es ver si está la pierna y el martes, de golpe, me conecto a la vida", ha explicado el colaborador de televisión. "Ya está, ya no me muero", ha asegurado. Tras esto, le operaron dos veces más, pero "ya tenía claro que no me iba a morir".

Ángel ha confesado que "de todo esto puedo decir que ha sido el peor año de m vida y a la vez, el mejor" porque "he aprendido a caminar, ahora camino por la vida, antes estaba corriendo, todo el rato trabajando y ahora, como he aprendido a caminar, es lo que hago".